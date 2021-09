Tampereella järjestetään ensi kesänä moporipari, tällainen siitä tulee – ripariryhmiä lähdössä myös ulkomaille

Tampereen seurakunnilla on ensi vuodeksi tarjolla useita erikoisia leirejä, joissa rippikoulusisältöjen ohessa voi harrastaa. Lue lista leireistä tästä jutusta.

Tampereen seurakunnissa voi ensi kesänä käydä myös mopo- ja skeittirippileirin. Seurakuntien ripari-ilmoittautuminen ensi kesän leireille ja päiväripareille alkoi maanantaina.

Tampereen seurakuntien yhteisen kasvatuksen johtava pappi Mikko Wirtanen kertoo, että erikoisrippileirit ovat olleet suosittuja myös korona-aikana, vaikka koronavuosina osallistumisprosentti onkin ollut hieman laskussa.

– Ne ovat normaalikokoisia ryhmiä ja tulevat melko täyteen. Vaellusripari esimerkiksi on ollut sellainen, jossa on ollut enemmän ihmisiä kuin mitä sinne on mahtunut.

Tampereen seurakunnat ovat järjestäneet myös Varalassa suosittuja sporttirippikouluja, joissa ohjelmaan kuuluu merkittävä määrä liikuntaa.

Wirtasen mukaan leiri on reilusti muita leirejä kuormittavampi. Jos ilman urheilutaustaa oleva haluaa liikkua sporttirippikoulua rennommin, Harjun seurakunta tarjoaa myös rennon urheilullista höntsyleiriä.

Lähimmäisenrakkautta liikenteessä

Sekä uusi skeitti- että moporipari on päivärippikoulu, eli ohjelmaa järjestetään kaupungissa päivisin ja yöt vietetään kotona eikä esimerkiksi leirikeskuksessa.

– Koska niitä ei ole aiemmin järjestetty, emme tiedä, moniko ilmoittautuu. Nyt jännitetään ilmoittautumisaika ja katsotaan, mikä on tilanne, Wirtanen sanoo.

Moporippikoulun ideoijan, teologi Jiri Santaharjun mukaan ajatuksena on, että riparilaiset voisivat porukalla opetella ajamaan mopoa ja samalla käydä läpi rippikoulun sisällöt.

– Siinä missä ripari antaa eväitä elämän tielle, moporiparin kautta toivomme, että voimme antaa myös eväitä oikealle tielle. Kummassakin opetetaan, miten huomioidaan toiset ja tullaan toimeen yhdessä, miten lähimmäisenrakkaus ja välittäminen näkyy liikenteessä ja miten sitä voi osoittaa, hän sanoo.

Samalla ripari tarjoaa mopokortin suorittamiseen yhteisöllisyyttä ja tukea, jota normaalisti ei välttämättä saa. Wirtasen mukaan leirille ovat tervetulleita myös leiriläiset, joilla jo on mopokortti.

Ulkomaanriparit toteutunevat

Tampereen seurakunnissa on ensi vuodelle 1 700 paikkaa. Ensisijaisesti rippikoululaiset ilmoittautuvat oman seurakuntansa leireille, mutta esimerkiksi Tampereen seurakuntien ulkomailla järjestettävät leirit ovat ainakin ennen koronaa keränneet rippikoululaisia myös ympäryskunnista.

– Vaikuttaa minusta siltä, että ulkomaanrippikoulut toteutuisivat ulkomailla, Wirtanen sanoo.

Mikä? Tampereen erikoisimpia ripareita Päivärippikouluja: Skeittiripari Moporipari Ulkomaan leirejä: Eteläisen seurakunnan Aurinkoripari Espanjan Rojalesissa Harjun seurakunnan Taizé-ripari Ranskassa Tuomiokirkkoseurakunnan Lutherin jalanjäljillä -ripari Saksassa Leiririppikouluja: Eteläisen lani-ripari Harjun fillariripari Taidepainotteiset Harjun luova ripari ja Messukylän seurakunnan flow-ripari

