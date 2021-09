Tampereella voi nyt äänestää taidetta kiskoille. Kerro suosikkisi Aamulehden kyselyssä! Varsinainen äänestys löytyy Tampereen ratikan verkkosivuilta.

Aamulehti

Taideratikan äänestys on käynnissä, tiedottaa Tampereen raitiotie oy.

Taideratikasta järjestettiin kesällä suunnittelukilpailu, jonka sadasta osanottajasta tuomaristo karsi kymmenen ehdokasta. Yleisö pääsee valitsemaan niistä viisi taideteosta, jotka näkyvät ratikan kyljissä tulevaisuudessa.

Yleisöäänestyksen tulokset julkistetaan ensi viikolla.

Taideratikka liikennöi linjalla 1. Yhteensä raitiovaunuja on 20, joista taideratikka on yksi. Ensimmäinen teos nähdään taideratikan kyljessä joulukuussa. Jokainen valittu ehdotus on näkyvillä puoli vuotta kerrallaan.

Voit kertoa suosikkisi jutun lopussa olevalla lomakkeella. Tampereen ratikan varsinaiseen äänestykseen pääset tästä. Virallinen äänestys alkoi maanantaina 20.9. ja päättyy maanantaina 27.9. Tulokset julkistetaan viikolla 39.

Tässä näet yksityiskohtia ehdotuksista kootusti:

The Glow -taideratikka (vasemmalla ylhäällä) perustuu heijastavan taippaustarran käyttöön tummalla taustalla. Birch Tram (oikealla ylhäällä) on saanut inspiraationsa Siperian ja Suomen luonnosta. Paratiisiratikka (vasemmalla alhaalla) on ajateltu sopivaksi kaikkiin eri vuodenaikoihin. Leikki (oikealla alhaalla) hehkuu graafisten kuvioiden iloa.

Värivirta (vasemmalla ylhäällä) on kunnianosoitus Tampereen ratikalle ja Tammerkoskelle. Rakkauden ratikan (oikealla ylhäällä) sanoma on, että niin taide, rakkaus kuin ratikkakin kuuluvat kaikille. Kukkakedon pultereita (vasemmalla alhaalla) on kuin maisemien vilinä ratikan ikkunasta. Matkalla järvien välissä (oikealla alhaalla) kuvaa Näsijärven ja Pyhäjärven välistä kannasta, jossa ratikka kulkee.