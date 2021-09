Kaupista tuli todellinen pysäköintivirhemaksujen sumppu sunnuntaina, liikennemerkit aiheuttivat hämmennystä – vastaava tarkastaja: ”Tiedän, että tämä aiheuttaa harmaita hiuksia”

Vasemmalla oleva kuva on Kaupinpuistonkadulta. Oikealla puolestaan Arvo Ylpön kadulta. Kumpikin kuvista on otettu iltapäivällä 19. syyskuuta. Molemmissa kuvissa ajoneuvo on tiealueen ulkopuolella. Ensimmäisessä kuvassa kyseessä on luvaton pysäköinti maastoalueelle, kun taas toisessa näkymä on aluepysäköintikiellon piirissä. Kaikki kuvassa näkyvät autot on pysäköity väärin.