Uusi baari ja olutkauppa avasi Tampereella: ”Alan melkein itkeä”

Uusi baari keskittyy erikoisoluisiin.

– Ei tässä jaksa odotella, että korona-aika joskus päättyy.

Näin perustelee Tampereelle juuri olutbaarin avannut 22-vuotias Roosa Opas. Hän on Mirka Riikosen kanssa pääomistajana Tampereen Ratinankujalle perjantaina avautuneessa Beer shop & bar Kujassa.

Oppaan mukaan Tampereen ravintolamaailmassa on hyvä meininki ja ravintoloitsijat vetävät yhtä köyttä. Se saa voittamaan pelon, joka liittyy korona-ajan liiketoiminnalle aiheuttamiin riskeihin.

– Toivotaan, että ajat joskus normalisoituvat.

”Juomakulttuuria eteenpäin”

Oppaan mukaan avajaispäivä perjantai on ollut Kujassa vilkas.

– Täällähän on ihmisiä, hän hymähtää puhelimessa avajaisvipinän keskeltä ja jatkaa:

– Koko ajan on ollut aika täyttä. Alan melkein itkeä.

Kujan asiakaspaikoista on koronarajoitusten vuoksi käytössä puolet eli 32 ja lisäksi terassi. Oppaan mukaan baari on tarkoitettu etenkin erikoisoluista kiinnostuneille, mutta kahviakin on tarjolla. Kujassa on myös mietojen oluiden ulosmyynti.

Mikä saa perustamaan baarin, jossa töitä pitää tehdä lähes kellon ja viikon ympäri?

– Intohimo, Opas vastaa ja jatkaa:

– Tässä saa vietyä eteenpäin juomakulttuuria Suomessa. Ruuan ja juoman kanssa työskennellessä saa ihmiset löytämään uusia asioita, joista he innostuvat.

Kuja toimii panimobaari Brewdogin entisissä tiloissa.