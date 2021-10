Tampereen yläkoulut tarjoavat painotuksia teknologiasta sirkustaiteeseen. Selvitimme, milloin painotusyläkoulua kannattaa harkita ja jääkö lapsi jostain paitsi, jos hän jatkaa koulupolun mukaisessa lähikoulussa.

Etelä-Hervannan koulussa on yksi Tampereen kaupungin yläkouluista, mutta siellä on myös niin sanottu kokeellisen tieteen painotus. Se tarkoittaa, että valtakunnallisen tuntijaon perustuntien lisäksi painotukseen valituilla oppilailla on viisi kokeellisen tieteen kurssia yläkoulun aikana.