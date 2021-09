Tältä näyttää uudenlainen opiskelija-asunto tunnetulla paikalla Tampereella – opiskelijat pääsivät testaamaan malliasuntoa työmaan reunalla

Hippoksen rakentaminen alkanee loppuvuonna ja ensimmäisen Toasin opiskelijatalon arvioidaan valmistuvan vuonna 2023. Siihen tulee uudenlaisia yhteisöyksiöitä.

Tilaajille

Aamulehti

Entisen Hippostalon alueella Tampereen Kalevassa on suuri kuoppa, jonka kohdalle nousee Toasin uusi opiskelijatalo. Nyt valmiiseen rakennukseen tuleva yhteisöllisen asumisen mallikappale on jo pystyssä tontin laidalla.

Yhteisöyksiö on uusi asumismuoto Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toasilla. Neljän, kuuden tai yhdeksän asunnon ryhmällä on yhteinen olohuone ja parveke. Jokaisessa yksiössä on oma keittiö ja kylpyhuone.