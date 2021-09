Tays peruu nyt kiireettömiä leikkausaikoja, sillä leikkaussaleja on jouduttu sulkemaan – ”Toivotaan, ettei kovin montaa viikkoa tarvitse jatkaa näin”

Peruutukset kohdistuvat ruoansulatuselinsairauksien ja urologian kiireettömiin toimenpiteisiin. Syynä ovat jatkohoitopaikkojen puute, henkilöstön saatavuus ja kiireellisen hoidon kysynnän kasvu.

Aamulehti

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays on ryhtynyt perumaan kiireettömiä leikkausaikoja, sillä leikkaussaleja on jouduttu sulkemaan väliaikaisesti.

Peruutukset kohdistuvat ruoansulatuselinsairauksien ja urologian toimenpiteisiin.

Taysin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan viikoittain joudutaan perumaan noin 30 potilaan aika.

Uusia aikoja ei välttämättä ole voitu tarjota heti leikkausajan perumisen yhteydessä.

– Eivät he sieltä hoidonvarauksesta mihinkään tietenkään katoa. Kyllä heille uusi aika annetaan.

Syynä muun muassa hoitajapula

Syitä leikkaussalien sulkemiseen on monia, joista yksi on hoitajapula. Sandin mukaan henkilöstö on ollut jo pitkään koronaepidemian ja siihen liittyvien asioiden vuoksi kuormittunut. Kiireellisen hoidon kysyntä on kasvanut muun muassa koronapotilaiden hoidon vuoksi.

– Eri puolilla on ollut myös pitkäaikaista henkilöstön saatavuusongelmaa. Se on tähän asti näkynyt ennen kaikkea psykiatrian puolella, mutta jossain määrin myös somaattisilla erikoisaloilla, erityisesti vuodeosastohoidossa.

Näiden lisäksi Sand nostaa esiin jatkohoitopaikkojen puutteen, joka koskee koko maakuntaa. Taysin vuodeosastoilla on potilaita odottamassa jatkohoitoon pääsyä, koska alueen terveyskeskusten vuodeosastot ovat täysiä.

– Jos alueen kuntien terveyskeskusten vuodeosastot eivät vedä, se heijastuu aina erikoissairaanhoitoon. Nämä ovat yhteisiä ongelmia ja niitä koetetaan yhdessä ratkaista.

Lue lisää: Taysin päivystyksen vuodeosastolle nyt pahimmillaan vuorokauden jono, paikkoja potilaille etsitään ympäri Pirkanmaata – Ylilääkäri: ”Kamalaa resurssien haaskaamista”

Työntekijöitä rekrytoidaan jatkuvasti

Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuu Sandin mukaan normaalisti. Kiireettömästäkin hoidosta valtaosa toteutuu suunnitellusti.

Sand ei osaa sanoa, kuinka pitkään leikkaussaleja joudutaan pitämään suljettuina.

– Toivotaan, ettei kovin montaa viikkoa tarvitse jatkaa näin, mutta katsotaan, miten tilanne etenee.

Ongelmia pyritään Sandin mukaan ratkomaan monella tasolla.

– Pyrimme löytämään yhteistyössä ratkaisuja, että miten potilaat pääsisivät paremmin siirtymään erikoissairaanhoidosta alueen terveyskeskuksiin. Totta kai pyrimme myös kaiken aikaa rekrytoimaan työntekijöitä sinne, missä on vajetta.

Lue lisää: Tamperetta odottaa kahden vuoden päästä vakava hoitajapula: alalle tarvitaan yli 500 uutta työntekijää – ”Nuoret eivät näillä palkoilla alalle tule”

Suljettujen leikkaussalien kirurgit pyritään Sandin mukaan työllistämään polikliinisessä työssä ja vuodeosastotyössä. Tällä hetkellä on myös jonkin verran päivystyspotilaita hoidettavina.

– Pyrimme työllistämään kirurgit mahdollisimman hyvin.