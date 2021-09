Main ContentPlaceholder

Tampere

Tamperelainen Azimi, 32, sai hyytävän tiedon kotimaastaan Afganistanista: ”Ei ole mitään tietoa, missä lapseni ovat” – Näin Tampere auttaa afgaaneja kriisissä

Tampereella asuvat Meetra ja Tamana ovat hädissään Afganistanissa asuvien sukulaistensa puolesta. Taleban on heidän mukaansa kieltänyt maassa jopa musiikin ja farkut. He kertovat, miten elämä Suomessa on muuttanut heidän käsitystään naisen asemasta. Tampereen kaupunki, seurakunnat ja paikalliset järjestöt etsivät keinoja, joilla tamperelaiset afgaanit voivat auttaa sukulaisiaan Afganistanissa.

Tampereella asuva 32-vuotias Azimi on huolesta suunniltaan. Hän kertoo talebanien vieneen hänen pienet lapsensa ja surmanneen hänen veljensä Afganistanissa. Aamulehti tapasi Azimin tällä viikolla.

Aamulehti Tamperelainen Azimi, 32, on tuskaisen oloinen. Hän yrittää ensin kertoa tilanteestaan suomeksi, mutta kielitaito ei riitä. Kun avuksi saadaan puhelimen välityksellä tulkki, tragedia alkaa avautua. Azimi on tullut Suomeen turvapaikanhakijana Afganistanista viisi vuotta sitten. Hänen vanhempansa, veljensä, sisarensa sekä 8- ja 7-vuotiaat lapsensa edellisestä avioliitosta ovat Afganistanissa.