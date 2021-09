Main ContentPlaceholder

Tampere

Tämä talo on vanginnut tamperelaisten katseet kohta 100 vuotta – Nyt se on remontoitu täydellisesti ja tarjolla on myös uutta ihailtavaa, katso upeat kuvat

Pyynikinlinnassa remontoitiin, korjattiin tai uusittiin 1,5 vuoden aikana melkein kaikki, mitä talossa on. Tekninen kiinteistövastaava ja museonjohtaja kertovat nyt, mitä kaikkea on tehty, mihin ei koskettu ja minkä näkemistä he itse odottavat vielä innolla.

Pyynikinlinna remontoitiin 1,5 vuoden aikana kokonaan sisältä ja ulkoa. Tältä rakennus näytti ulkoa 15. syyskuuta.

Aamulehti Lähes satavuotias Pyynikinlinna seisoo nyt Pyynikinrinteessä viimeisen päälle laitettuna. Kupariset rännit loistavat kilpaa syyskuisen auringon kanssa, sillä ajan kulku ei ole ihan vielä ehtinyt saada kuparipintaa tummumaan.