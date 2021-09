Tampereen toistaiseksi viimeinen raitiovaunu saapuu kaupunkiin tällä viikolla – 20. vaunu tuo liikenteen hoitoon kaivattua pelivaraa

Tampereelle saapuu torstaina järjestyksessään kahdeskymmenes raitiovaunu. Myös tuorein vaunu tulee saamaan itselleen kutsumanimen. Ratikkaliikenteen hoitoon vaunulisäys tuo kalustopäällikön mukaan pelivaraa.

Aamulehti

Tampereelle saapuu torstaina järjestyksessään kahdeskymmenes raitiovaunu. Nyt saapuva vaunu on myös viimeinen ratikan ensimmäiselle osalle tilattu vaunu.

Vaunu tuodaan Hervannan ratikkavarikolle torstai-iltana ja puretaan raiteelle perjantaina. Kalustopäällikkö Ali Huttunen Tampereen Raitiotie oy:sta kertoo, että liikenteessä vaunu tullaan näkemään jo pian.

– Se tulee ihan osaksi reittiä heti viikonvaihteen jälkeen, Huttunen sanoo.

Alun perin Tampereelle oli tilattu vain 19 raitiovaunua. Vaunuja saadaan kuitenkin yksi enemmän, kun nyt saapuva vaunu päätettiin rakentaa varaosiksi tarkoitetuista osista.

Lue lisää: Ratikalla on tehty nyt miljoona matkaa – Autoilijoiden odotusaika Sammonkadun valoissa lyhenee

Mitä? Tampereen ratikat Tampereen ratikkavaunut on valmistettu Kajaanissa Škoda Transtech oy:n Otanmäen tehtaalla. Vaunut ovat For City Smart Artic X34 -mallia. Vaunuja on tilattu Tampereelle 20. Kooltaan vaunut ovat suurimpia Pohjoismaissa koskaan valmistettuja. Vaunu on pituudeltaan 37,3 metriä. Vaunujen suurin kapasiteetti on 264 matkustajaa. Istumapaikkoja yhdessä vaunussa on 104. Ensimmäinen ratikkavaunu saapui Hervantaan 23. toukokuuta 2020.

Uusi vaunu tuo pelivaraa

Virallisesti ratikkaliikenne käynnistyi Tampereella noin viisi viikkoa sitten 18 vaunun voimin. Torstaina tuleva vaunu tuo Huttusen mukaan ratikkaliikenteen hoitoon pelivaraa.

– Näitä tapahtumia, joissa on sattunut lieviä ja vähän isompiakin törmäyksiä, on kuitenkin ollut kohtalaisen paljon ja vaunuja on ollut sen vuoksi pois liikenteestä, Huttunen kertoo.

Lue lisää: Henkilöauto ja ratikka kolaroivat Tampereen Kalevassa – Raitiovaunun kuljettaja ehti jarruttaa ennen törmäystä

Lue lisää: Uutta tietoa ratikan ja pakettiauton onnettomuudesta: ”Risteyksessä palavat punaiset valot autoilijoille” – Katso kuvat ja videot onnettomuus­paikalta

Kaikki aiemmin saapuneet vaunut saivat elokuussa kutsumanimet. Vaunut nimettiin niiden saapumispäivinä nimipäiväkalenterista löytyvien nimien mukaan. Yleisö pääsi äänestämään osasta nimistä.

Myös vaunu numero 20 tulee saamaan kutsumanimen. Huttusen mukaan ratikan tekijät äänestävät nimestä. Torstain 16. syyskuuta kohdalta nimipäiväkalenterista löytyy neljä nimeä: Hilla, Hille, Hellevi ja Hillevi.

Aikataulu on pitänyt

Syys–lokakuun vaihteessa Hervantaan odotetaan saapuvaksi vielä yhtä vaunutoimitusta, kun Tampereelle ensimmäisenä saapunut vaunu saadaan takaisin.

Vaunu tuotiin Tampereelle toukokuussa 2020 osin keskeneräisenä. Vaunu palautettiin takaisin tehtaalle varusteltavaksi viime marraskuussa. Vaunu tulee toimimaan niin liikenteessä kuin testiratikkana.

Huttusen mukaan toimiva rutiini vaunutoimitusten vastaanottamiseen muodostui aikanaan nopeasti. Vaunujen raiteille laskemiset ja käyttöönotot ovat sujuneet ongelmattomasti.

– Myös kuljetukset ovat menneet nappiin ja aikataulut ovat pitäneet niissä täsmällisesti.