Keskustorin Rekrytori-tapahtumassa on tarjolla jopa 10 000 työpaikkaa – Nämä toimijat etsivät uusia tekijöitä, katso lista

Rekrytori järjestetään keskiviikkona Tampereen keskustorilla. Tapahtumassa on mukana 40 työnantajaa ja opiskelupaikkaa.

Aamulehti

Tampereen Keskustorilla on keskiviikkona tarjolla paljon avoimia työpaikkoja, kun työnantajat etsivät uusia ammattilaisia riveihinsä Rekrytori-tapahtumassa. Paikalla on myös useita oppilaitoksia, jotka esittelevät koulutusmahdollisuuksia.

Rekrytori järjestetään 15. syyskuuta puolentoista vuoden tauon jälkeen. Perinteisesti tapahtuma on toteutettu sekä syksyllä että keväällä. Koronan vuoksi se järjestettiin viime vuonna ainoastaan helmikuussa ja myös tänä vuonna epidemiatilanne on tuonut omat haasteensa.

– Tämä on näytteilleasettaja­määrältään pienin Rekrytori ikinä, mutta sitä suuremmalla sydämellä tätä nyt tehdään, summaa tapahtuman tuottaja Mikko Honkala.

Koronan vuoksi tapahtumaformaatista on jouduttu karsimaan esimerkiksi joitain aiemmilta vuosilta tuttuja elementtejä, kuten keskustelupaneeleita ja työnhakijoiden videokuvauspiste.

– Nyt keskitymme ihan perinteiseen kohtaamiseen. Saadaan niin kuin peli auki. Se on tärkeintä tässä.

Tapahtuman tuottaja Mikko Honkala toivoo, että Rekrytori saisi liikkeelle niin nuoret työnhakijat kuin eläkeläiset, joilla riittäisi vielä kiinnostusta työelämään.

Töitä teollisuudessa

Tänä vuonna mukana on yhteensä neljäkymmentä työnantajaa ja opiskelupaikkaa.

– Teollisia työnantajia edustaa Valmet automotive. He hakevat työntekijöitä akkutehtaille Saloon ja Uuteenkaupunkiin. Valtavan iso rekrytointi menossa.

Toiseksi suureksi toimijaksi Honkala nostaa Kuntarekryn, joka edustaa julkisen puolen työpaikkoja.

– Heillä on noin 3 000 työpaikkaa joka päivä auki.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vatsakeskus on mukana tapahtumassa. Husilla on Honkalan mukaan jatkuva rekrytointi käynnissä.

– He hakevat lähihoitajia ja sairaanhoitajia, mutta toki myös muita tehtäviä löytyy. Harva nuori esimerkiksi hoksaa, että tällaisissa isoissa yksiköissä saattaa olla hyvinkin pieniä rakettipajoja, esimerkiksi it-osaajille.

Mitkä? Rekrytorilla mukana Adecco Validia Oy Valmet Automotive FinTurk Consulting Oy HUS/Vatsakeskus Kuntarekry (FCG Oy) Liuttu Logistiikka Oy Livering Oy Mielen ry Posti Oy Promootiotoimisto Mainio Oy Sector Alarm Oy Sihti Tampereen Sarka Oy TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereen kauppakamari Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut Ohjaamo (TYKAS) Ohjaamo Tampere Tredu, Tampereen seudun ammattiopisto VAAO, Valkeakosken ammattiopisto Kiipulan ammattiopisto Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Kankaanpään opisto Sasky, koulutuskuntayhtymä Tampereen palvelualan ammattiopisto (Sasky) Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Sasky) Vammalan ammattikoulu (Sasky) Ylä-Satakunnan musiikkiopisto (Sasky) Ammatti-instituutti Iisakki (Sasky) Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (Sasky) Ikaalisten kauppaoppilaitos (Sasky) Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Sasky) Ikaalisten lukio (Sasky) Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos (Sasky) Mäntän seudun koulutuskeskus (Sasky) Petäjä-opisto (Sasky) Pirkanmaan aikuislukio (Sasky) Ruoveden lukio (Sasky)

Paikka rajaa

Koronan vuoksi tapahtuma järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokonaan ulkotiloissa telttatapahtumana.

– Meillä on perinteisesti kauppa- ja messuhallit olleet paikkoina, mutta nyt kokeillaan ensimmäistä kertaa Keskustoria. Tämän parempaa risteystä ei Tampereelta löydä, Honkala avaa.

Tapahtuman järjestäminen torilla on myös rajannut näytteilleasettajien määrää.

– Jugendtorin tila on niin pieni. Emme edes halunneet myydä osastoja enempää kuin siihen mahtuu. Muuten olisimme joutuneet siirtämään tapahtuman muualle.

Tästä huolimatta Honkanen arvioi, että torilla saattaisi olla avoinna jopa yli 10 000 työpaikkaa. Tämä perustuu työnantajien arvioihin siitä, montako työpaikkaa heillä on tarjota vuoden aikana.

– Se luku elää koko ajan, mutta esimerkiksi kuntarekryllä on yli 3 000 paikkaa ja henkilöstövuokrausfirmat sanovat välittävänsä vuosittain tuhansia ihmisiä töihin. Siitä se tulee.

Kohtaanto-ongelmaan apua

Honkalan mukaan on hyvin vaikeaa arvioida keskiviikon tapahtuman kävijämääriä etukäteen. Viime vuoden helmikuussa Koskikeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa vierailijoita oli yli 17 000. Suunnitelmat on Honkalan mukaan tehty niin suuren kuin pienenkin kävijämäärän varalle.

Honkala toivoo, että paikalle löytäisivät erityisesti sellaiset henkilöt, jotka ovat elämässään jonkinlaisessa nivelvaiheessa uran tai opiskeluiden kanssa.

– Joko miettii työpaikan tai alan vaihtoa, jatko- , täydennys- tai muuntokoulutusta. Tai yleensä hakee uutta suuntaa elämälle.

Honkala kokee, että Rekrytorin kaltaisille tapahtumille, jossa työnantaja ja -tekijä pääsevät kohtaamaan, on tulevaisuudessa kasvava kysyntä. Hän uskoo, että myös kohtaanto-ongelmaan eli tilanteeseen, jossa työpaikat ja osaava työvoima eivät kohtaa, voidaan löytää apua tämän kaltaisesta tapahtumasta.

– Tämä on tunnistettu haaste. Samaan aikaan meillä on entistä vaikeampi pitkäaikaistyöttömien tilanne ja entistä useammalla toimialalla vaikeuksia löytää tekijöitä. Se on levinnyt jo hyvinvointialoilta teknologiateollisuuteen, Honkala toteaa.

– Tosiasia on se, että Suomessa jää enemmän ihmisiä eläkkeelle kuin tulee nuoria työmarkkinoille. Se on yksinkertainen yhtälö. Tulevaisuudessa töitä riittää kyllä niille nuorille, jotka töistä ovat kiinnostuneita.