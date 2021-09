Tampereen yliopiston pääluottamushenkilön mukaan irtisanomiset tulevat heikentämään opiskelijoiden palveluja: ”Jo nyt mietimme, mitä opettajien on tehtävä opetustyönsä lisäksi”

Pääluottamushenkilö Jorma Viikki pitää hurjana yliopiston aikeita säästää henkilöstökuluista 14 miljoonaa euroa. Hänen mukaansa keskitetyt tukipalvelut ei nytkään ehdi auttaa opettajia riittävästi. – En näe, miten me selviämme ilman väkeä, joka aiotaan irtisanoa, hän sanoo.

Tampereen yliopiston keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen pääluottamushenkilö Jorma Viikki sanoo, että yliopiston keskitettyjen tukipalveluiden henkilöstön irtisanomiset osuvat toteutuessaan yliopiston opettajiin ja viime kädessä opiskelijoiden palveluihin.

– Tukipalvelut on jo nyt aliresursoitu. Jo nyt mietimme, mitä opettajien on tehtävä opetustyönsä lisäksi, koska tukipalveluiden henkilöstö ei ehdi auttamaan heitä riittävästi. Viime kädessä yliopiston aikomat säästöt menevät opiskelijoiden palveluihin asti. Jo nyt tukipalveluissa mennään äärirajoilla, minuuttipelillä palaverista toiseen. Vähentämisaikeet ovat merkittävät henkilöstön jaksamisen kannalta.

Tampereen yliopisto ilmoitti maanantaina iltapäivällä, että se aloittaa yliopiston keskitettyjä tukipalveluja koskevat yhteistoiminta­neuvottelut. Neuvottelut koskevat 1 100:aa henkilöä muun muassa taloushallinnossa ja it-palveluissa.

Yliopisto ilmoittaa henkilöstön vähennystarpeeksi 215 henkilötyövuotta. Lisäksi palvelukeskus Certialle aiotaan siirtää noin 40 henkilöä yliopiston talous- ja palkkatoiminnoista.

– En näe, miten me selviämme ilman väkeä, joka aiotaan irtisanoa, Viikki sanoo.

Tampereen yliopiston tukipalveluiden lähipalveluissa ja keskitetyissä palveluissa työskentelee kaikkiaan vajaat 1 400 henkeä. Yt-neuvottelut kohdistuvat keskitettyihin palveluihin.

”Suuri tekijä on toiminnan sekavuus”

Jorma Viikki nimittää yliopiston ilmoittamaa 14 miljoonan euron henkilöstökulujen vähennystarvetta hurjaksi.

– Se on niin iso summa, etten tiedä, miten siihen on päädytty. Mihin luku perustuu? Me olemme opiskelijoita varten, mutta tämä 14 miljoonaa on sellainen summa, että se näkyy.

Tampereen yliopisto perustelee yt-neuvottelujen aloittamista toiminnan tappiollisuudella. Viikin mukaan Tampereen korkeakoulujen fuusioituessa vuonna 2019 oli tiedossa, että yliopisto tekee aluksi tappiota.

– Se tiedettiin, mutta haluan vastauksen siihen, missä vaiheessa miinusmerkin pitää loistaa poissaolollaan. Nytkö se odotusaika sitten loppui?

Viikin mukaan yliopiston tappiollisuuteen on yksi tärkeä syy.

– Suuri tekijä on toiminnan sekavuus. Menemme uudistuksesta toiseen emmekä pysty tekemään sitä tulosta, jota haluaisimme. Näiden vähennysten jälkeen sitä ei ainakaan tule.

Viikki sanoo talouden tarkastelun olleen aina hänen vahvuutensa, mutta kutsuu nyt näkymää usvaiseksi.

– Olen yrittänyt painottaa, että meidän pitää pystyä keskustelemaan yliopiston taloudesta avoimesti, mutta kun kysyn, mitkä säästötavoitteet ovat, en saa mitään vastausta.

”Vähennysaie on todella iso”

Tampereen yliopiston tieto- ja viestintätekniikan henkilöstöä edustava luottamushenkilö Riku Valli kuvasi yt-uutisen tultua julki henkilöstön tunnelmia tyrmistyneiksi.

– Yliopistofuusio on ollut iso ponnistus kaikille, joten tämä ei tunnu hyvältä. Tässä on kyseessä ihmisten toimeentulo. 20 prosentin vähennysaie on iso, todella iso.

Vallin mukaan uutinen oli toisaalta yllätys, toisaalta ei.

– Kun yhdistytään, yt:t ovat yleensä odotettavissa. Säätiöyliopistot tuntuvat tavoittelevan tuloksellisuutta. Toisaalta Tampereen yliopisto on viime aikoina rekrytoinut paljon väkeä.