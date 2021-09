Ratikalla on tehty nyt miljoona matkaa – Autoilijoiden odotusaika Sammonkadun valoissa lyhenee

Ratikalla oli ensimmäisenä liikennöintikuukautenaan 530 000 matkustajaa.

Tampereen ratikan liikennöinti alkoi kuukausi sitten. Uuden liikennevälineen myötä joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet viimeisen kuukauden aikana vuoden takaiseen verrattuna.

Tampereen ratikka rikkoi keskiviikkona miljoonan matkan rajapyykin, kun kevään koeliikenne lasketaan mukaan.

Nyssen mukaan Tampereen seudun joukkoliikenteessä oli ratikan ensimmäisen liikennöintikuukauden aikana 2,69 miljoonaa matkaa. Vastaavana aikana viime vuonna luku oli 2,31 miljoonaa.

Ratikalla matkusti elokuussa runsaat 530 000 matkustajaa.

– Ensimmäisen kuukauden aikana on tehty matkoja 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, Nyssen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita kertoo.

Ratikka Elokuussa 11 458 lähtöä Tampereen ratikka ajoi elokuun liikennöinnissä yhteensä 11 458 lähtöä. Peruttuja lähtöjä oli 30. Ratikalla on tehty parhaimmillaan lähes 30 000 matkaa päivässä.

Tamperelaiset ovat antaneet palautetta esimerkiksi pitkistä odotusajoista Sammonkadun liikennevaloissa ja ratikan vaihdeäänistä, kertoo Tampereen Raitiotie oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Kaupunki on säätänyt Sammonaukion liikennevaloja. Ensi viikosta alkaen ratikan aikatauluja ja vuoroja säädetään siten, että vaunut liikkuvat yhtäaikaisemmin risteyksessä.

– Näin autoliikenteen odotusajat liikennevaloissa lyhenevät, Tampereen ratikan operatiivinen päällikkö Vesa Rauhala VR:ltä kertoo.

Palautteen perusteella ensimmäisen liikennöintikuukauden aikana on tehty hienosäätöä järjestelmään, liikennöintiin ja tiedottamiseen.

– Olemme tehneet parannuksia muun muassa kaarrekirskunnan ja vaihdeäänien hallintaan. Ratikka on itsessään lähes äänetön kulkuväline, mutta kaarrekirskunta on raitiotieliikenteeseen kuuluva ominaisuus, Sirviö kertoo.

Muutamia kaatumisia

Tampereen ratikassa on Rauhalan mukaan sattunut muutamia sellaisia heilahduksia ja äkkipysähdyksiä, joissa matkustaja on kaatunut. Rauhalan mukaan on tärkeää, että kyytiin tulija varmistaa oman turvallisuutensa, ja ottaa seistessään kiinni tangosta tai lenkistä.

Tukeva asento kannattaa Rauhalan mukaan hakea jo matkalippua leimatessa.

Matkustaja voi avata ratikan oven itse painamalla oven Nysse-nappia. Pääsääntöisesti kuljettaja avaa pysäkeillä ovet, mutta hiljaiseen aikaan matkustaja voi itse avata tien ulos.

Ratikoissa on SOS-nappi hätätilanteita varten. Jos vaunussa on esimerkiksi vakavaa häiriköintiä, napilla saa avattua yhteyden kuljettajaan.