Tampereen yliopisto avasi lukuvuotensa tiistaina sujuvalla ja tyylikkäästi tuotetulla etätapahtumalla koronapandemian vuoksi.

Rehtori Mari Wallsin avajaispuheessa yliopiston tilaratkaisut olivat paljon esillä. Walls ei maininnut puheessaan paljon esillä olleen Linna-kirjastorakennuksen kohtaloa keskuskampuksella, mutta totesi yliopiston tavoitteena olevan säästää tilakustannuksissa 5–10 miljoonaa euroa. Walls korosti, että yliopisto kehittää edelleen kolmen kampuksen kokonaisuuttaan pitkälle tulevaisuuteen pyrkien samalla pienentämään tilojen hiilijalanjälkeä.

Huoli kampustilojen kohtalosta kuului myös Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajan, Iiris Taubertin avajaispuheesta. Hän muistutti, että tiloja tarvitaan paitsi opiskeluun, myös kohtaamisiin, ja niissä oleilulla on vaikutus opiskelijan henkiseen hyvinvointiin. Taubert muistutti, että koronapandemian aiheuttama eristyneisyys on tutkimusten mukaan pahiten vaikuttanut juuri opiskelijoihin.

Rehtori Walls toivoi, että lähiopetukseen pystytään palaamaan voimakkaammin jo syyslukukauden aikana.

Walls toi puheessaan esiin huolen Suomen Akatemian rahoituksen leikkauksesta. Se osuu Wallsin mukaan kipeästi Tampereen yliopistoon. Walls muistutti leikkauksen tehnyttä maan hallitusta, että kestävän yhteiskunnan ja maailman luomiseen ei ole mitään muuta keinoa kuin tutkimukseen ja koulutukseen panostaminen.

Tampereen yliopisto julkisti avajaisissaan myös vuoden 2021 Alumnin. Hän on on Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueen johtaja Antti Kaunonen Tampereelta. Hän on tekniikan tohtorina Tampereen silloisen teknillisen korkeakoulun kasvatti. Kaunonen oli Teknillisen yliopiston hallituksen jäsenenä mukana luomassa myös Tampereen uutta säätiömuotoista yliopistoa, joka aloitti nyt kolmannen lukukautensa.