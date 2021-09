Paasikiventien ja Porintien risteyksessä Tampereella liikennevalot pimeänä – tilanne jatkunut jo yöstä asti

Aamulehti

Vaitinarossa eli Paasikiventien ja Porintien risteyksessä Tampereella ovat liikennevalot pimeänä. Tilanne alkoi noin kahden aikaan sunnuntain vastaisena yönä.

Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksen mukaan valoissa on tekninen vika, jota on selvitetty yöstä asti.

Kello 15 sunnuntaina liikennevalot olivat edelleen epäkunnossa. Arviota niiden kuntoon saamisen ajankohdasta ei toistaiseksi ole.

Sunnuntaina liikenne on sujunut paikalla joten kuten. Tieliikennepäivystäjä Marko Nuutinen kertoo iltapäivällä kolmen aikaan, että liikenteen sujumista seurataan kamerasta koko ajan.

– Kyllä liikenne on jotenkin siinä sujunut. Vilkas risteyshän se on, ja Nokian suunnasta on hankala tulla ja mennä yli tien. Ilkeä paikka se on nyt ajella, mutta onneksi ei ole mitään sattunut, Nuutinen kertoo.

Maanantain aamuliikenteessä voi kuitenkin tulla vaikeuksia, jos valot eivät edelleenkään toimi.

– Tässä on vielä ilta aikaa, ja toivotaan, että valot saadaan kuntoon, Nuutinen sanoo.

