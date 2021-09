Tampereen koronatestaus muuttuu – Kartta ja ohjeet: Näin Hakametsän ja Nekalan uusiin testauspisteisiin pääsee ja näin ne toimivat

Mikä? Koronatestaus Tampereella

Nekalan testauspiste toimii osoitteessa Viinikankatu 44 G ja on avoinna päivittäin kello 8–20.

Hakametsän drive-in-testauspiste aukeaa Hakametsän jäähallin parkkipaikalle lauantaina 11. syyskuuta.

Tampereen messu- ja urheilukeskuksen testauspiste suljetaan perjantaina 10. syyskuuta kello 16.

Hatanpäällä ja Taysissa testaus päättyi sunnuntaina 29. elokuuta.

Testiin suositellaan kulkemaan omalla autolla, kävellen, taksilla tai Kela-taksilla. Taksia tilatessa on kerrottava, että on menossa koronatestiin. Jos joutuu käyttämään julkista liikennettä, matkoilla on oltava maski.