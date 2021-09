Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampere haluaa rakentaa ratikkalinjan ja asuinalueen suositulle golfkentälle – Tällaiset ovat suunnitelmat: uusia koteja tuhansille, kenttää siirretään

Vilkkaan tien varteen on suunnitteilla ratikkapysäkki ja merkittävä asuinalue Tampereella. Alueen kaavoittamisessa on paljon paineita. ”Toimintaa ja toiveita on enemmän kuin maata”, sanoo kaupunkiympäristön suunnittelujohtaja.

Tammer-Golfin alueella on toiminnanjohtaja Markus Junnin mukaan päivässä 600–700 kävijää, kun harjoitusalueet lasketaan mukaan. Pelaajia on päivässä vähän yli 300. Kentälle ei mahdu enempää.

Aamulehti Tampereen kaupunki on aloittanut Ruotulan kaavoituksen yleissuunnitelman. Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman mukaan Ruotulan alue kaavoitetaan ja golf-kenttä siirretään osittain. – Yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Siinä on keskeistä, että ratikkalinja kulkee nykyisen golfkenttäalueen halki, kertoo Tampereen kaupunkiympäristön suunnittelujohtaja Jukka Lindfors.