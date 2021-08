Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampereen Hatanpään rakentaminen on saanut rotat liikkeelle – ”Niin kauan kuin on ihmisiä ja he asuvat kaupungeissa, niin kauan on täällä rottia”

Rottia on nähty liikkuvan myös päiväsaikaan. Se on yleensä merkki siitä, että niitä on alueella paljon. Tampereella tulee vuosittain esiin muutamia alueita, joilla on ongelmia rotista.

Rottia on havaittu päiväsaikaan Hatanpään kartanon ja sairaalan välisellä alueella sekä arboretumissa.

Aamulehti Tampereella Hatanpään arboretumissa ja Hatanpään sairaalan rakennusten ympäristössä on rottaongelma. Rottia on havaittu sairaalan ja kartanon rakennusten ympärillä sekä puistoalueella. Alueella on löydetty onkaloita, jotka eivät vaikuta myyrien kaivamilta. Tampreen Infra oy:n työpäällikkö Teemu Kylmäkoski uskoo, että rotat ovat tulleet näkyviin, koska Hatanpäällä tehdään katuja ja puretaan vanhoja rakennuksia. – Todennäköistä on, että rottia on Hatanpäällä ollut ennenkin, mutta rakentamisen takia ne lähtevät liikkeelle, tulevat näkyviin ja joutuvat hakemaan uusia pesäpaikkoja ja asuinympäristöjä. Lue lisää: Nokialla tehty lukuisia rottahavaintoja, kaupunki aloitti toimenpiteet – kaksi ilmiötä on nostanut rottien määrän ennätykselliseksi koko maassa: ”siinä harva ajattelee” Rottia on havaittu myös päiväsaikaan, mikä on merkki siitä, että niitä on paljon. Jos niitä on vain vähän, ne liikkuvat yleensä hämärän ja pimeän aikaan. Kylmäkosken mukaan niiden määrää Hatanpäällä on kuitenkin mahdotonta arvioida. Rotat voivat tulla rakennuksiin sisään, mennä viemäreihin, liata ympäristöä, tulla jätekatoksiin, aiheuttaa epäsiisteyttä ja jyrsiä paikkoja. Kolmen kuukauden torjunta Tampereen Infra hoitaa arboretumin aluetta, ja se on tilannut Rentokil tuholaistorjunnan tekemään torjuntatoimia. Elo- ja syyskuun vaihteessa alueelle tuodaan syöttiasemia ja puistossa vierailijoille asennetaan tiedoksi kyltit ja varoitusnauhat. Torjuntatoimet kestävät kolme kuukautta. – Jos ne [rotat] alkavat häiritä ja niitä näkyy päivällä, se kertoo siitä, että olisi aika korjata tilannetta. Nehän eivät vähene alueella luontaisesti. Jos rottia on alueella paljon, ne tuppaavat vain lisääntymään, ja niitä tulee yhä enemmän alueelle, Kylmäkoski kertoo. Syöttiasemat kestävät ilkivaltaa. Kaupungin tiedotteen mukaan niitä on turvallista käyttää alueilla, jossa on lapsia tai lemmikkejä, koska vain rotat pääsevät käsiksi rottasyöttiin tai jyrsijämyrkkyyn. Alueen asukkaat voivat auttaa rottientorjunnassa Kylmäkosken mukaan perinteisillä keinoilla: pitämällä jätekatokset siisteinä, laittamalla jäteastioiden kannet kiinni, sulkemalla pohjatulpat isoissa jäteastioissa, välttämällä avokomposteja ja huolehtimalla, ettei lintuja tai oravia ruokita maastossa. Ei hysteriaa – Mielestäni mitään hysteriaa ei tämän suhteen kannata lietsoa, Kylmäkoski sanoo. Hänen mukaansa Tampereella nousee useampia rottakohteita esiin vuoden aikana. Viime keväänä torjuntatöitä tehtiin Hervannan suunnalla, Ahvenisjärven puistossa. Sitä ennen aktiivista rottatorjuntaa on tehty kahden tai kolmen vuoden ajan Sorsapuistossa. Myös Lielahdessa oli viime talvena torjuntatalkoot. – Niin kauan kuin on ihmisiä ja he asuvat kaupungeissa, niin kauan on täällä rottia. Ja rotat varmaan jäävät, kun ihmiskunnan aika jossain vaiheessa maapallolla päättyy, Kylmäkoski sanoo.