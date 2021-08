Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampereelle valmistuu talo, jossa on sekä päiväkoti että hoivakoti – katso kuvat tiloista, jossa lapset ja ikäihmiset leipovat sekä ulkoilevat yhdessä

Epilässä sijaitsevien tilojen suunnittelussa on ollut lähtökohtana se, että ihmiset voivat olla lähekkäin. Kummallakin yksiköllä on omat tilansa ja niiden lisäksi on yhteistä tilaa.

Marco Gasagranden suunnittelema talo on saanut vaikutteita norjalaisista kalastajakylistä.

Aamulehti Monivärisessä talossa on iso ikkuna lasten sisäänkäynnin vieressä. Toisen kerroksen parvekkeilta on näkymä lasten leikkipihalle ja keskellä rakennusta iso yhteinen tila. Leikkipihassa on tavallista enemmän penkkejä. Ikäihmisten hoivakodin ja päiväkodin yhteisessä rakennuksessa näyttää siltä, että arjen kohtaamisia on mietitty.