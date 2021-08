Jo toinen koronapassikokeilu Tampereelle: koronapassia kysytään kaikissa Tampere-talon konserteissa syyskuun alusta lähtien

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokkaan mukaan passia ei vaadita konserttiin pääsemiseksi.

Aamulehti

Tampere-talo aloittaa syyskuun alussa koronapassikokeilun kaikissa talon konserteissa.

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokkaan mukaan kyseessä on vapaaehtoinen kokeilu. Passia ei siis vaadita konserttiin pääsemiseksi. Ahokas kertoi kokeilusta ensimmäisenä Tamperelaiseen kirjoittamassaan kolumnissa.

– Haluamme testata, miten passi toimii käytännössä ja minkälaista sen tarkastaminen on. Keräämme palautetta ja tutustutamme ihmisiä useassa Euroopan maassa jo käytössä olevasta passista, Ahokas kommentoi Aamulehdelle.

Passia näytetään Tampere-talossa lipuntarkastuksen yhteydessä.

– Ihmiset eivät vielä tiedä, kuinka helppo passi on saada ja käyttää, Ahokas sanoo.

Tampere-talon konsertteihin otetaan tällä hetkellä hieman vajaa puolet koko katsomokapasiteetista. Esimerkiksi talon isoon saliin otetaan enimmillään 800 katsojaa, kun saliin mahtuisi 2000 katsojaa.

– Meidän kokeilumme on volyymiltaan suurempi kuin mikään muu koronapassikokeilu.

Syyskuun avajaiskonsertti on 2. syyskuuta isossa salissa soitettava Tampere Filharmonian Titaani.

Samankaltainen kokeilu on ollut käynnissä Tampereella jo G Livelabin konserteissa. Siellä keskiviikkona 18. elokuuta järjestetyssä konsertissa koronapassin näytti 30 prosenttia, torstaina 50 prosenttia ja perjantaina jo 57 prosenttia kuulijoista.

Lue lisää: Koronapassikokeilu alkoi lupaavasti tamperelaisella musiikkiklubilla – Entä miten sujui säveltäjä­pariskunnan odotettu yhteiskonsertti?

Hallitus on valmistelemassa koronapassin käyttöönottoa. Passi voisi tulla käyttöön aikaisintaan lokakuussa. Esimerkiksi puhelimesta tai paperilla näytettävällä passilla voisi todistaa, että henkilöllä on negatiivinen testitulos tai kaksi rokotetta tai henkilö on sairastanut koronan. Passi löytyy muun muassa Omakanta-palvelusta.