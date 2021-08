Ratikan vaihteen ääni on piinannut asukkaita Pyynikintorilla, näin ongelmaa yritetään ratkaista – Myös kirskuntaan kaarteissa on reagoitu, katso video

Pyynikintorilla ratikan vaihteesta lähtevä klonklotus on kantautunut asuntoihin. Raitiovaunuihin tehdyillä muutoksilla yritetään vähentää vaunujen kirskuntaa kaarteissa.

Tämä vaihde on aiheuttanut melua Pyynikintorilla raitiovaunujen kulkiessa sen yli.

Tampereen ratikan vaihteesta lähtevä melu on häirinnyt ihmisiä Tampereen Pyynikintorilla. Vaihteesta on kuulunut äänekäs klonklotus aina vaunun telin ja pyörien kulkiessa siitä yli.

Melu on syntynyt siitä, että vaihde on toimintaperiaatteeltaan jousipalautteinen ja toimii niin, että vaihteen kieli palautuu aina alkuperäiseen asentoon, kun vaunun akseli on kulkenut vaihteen läpi.