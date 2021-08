Tampereen valtatien kaukolämpötyömaa jatkuu edelleen, ja nyt myös vesiputkia korjataan – ”Kaikkinensa työt kestävät ensi viikolle”

Yksi Viinikan liittymää kohti vievistä kaistoista on edelleen suljettuna.

Ratinasta päin tultaessa Viinikan liittymää kohti vievistä kaistoista vasemman puoleisin on edelleen suljettu. Kuva tieltä Viinikkaan päin 10. elokuuta.

Tampereen valtatiellä tehdään korjaustöitä edelleen. Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpötyömaa Tampereen valtatien kaistojen välissä Sorinkadun risteyksen kohdalla on tarkoitus saada valmiiksi ensi viikolla.

Yksi Viinikan liittymää kohti vievistä kaistoista on edelleen suljettuna. Työmaa on ollut alueella elokuun alusta lähtien kaukolämpöputken vaurioiduttua. Putki on nyt korvattu uudella ja liitetty järjestelmään.

– Meilläkin on siellä työt edelleen vähän kesken, mutta tällä hetkellä suurinta viivästystä aiheuttaa se, että samalla kaupunki tekee putkitöitä, Tampereen sähkölaitoksen verkkopäällikkö Marko Pajunen sanoo.

Pajusen mukaan on tavanomaista ja järkevää, että samalla kadun alta katsotaan kuntoon muutkin putket. Työmaat ja esimerkiksi asfaltointityöt pyritään sovittamaan yhteen.

Sähkölaitoksella on alueella kesken betonivalu ja asfaltointi. Betonivalu tehdään tällä viikolla.

– Näillä näkymin kaikkinensa työt kestävät ensi viikolle, Pajunen sanoo.

Tampereen kaupungin viheralueiden ja hulevesien yksikkö korjaa työmaalla hulevesiputkea. Lisäksi Tampereen vesi kunnostaa alueella vesiputkeaan. Vesiputkien työt linkittyvät myös Sorinkadun perusparannukseen.

