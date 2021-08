Rauhaniemen kansankylpylän eteen ilmestyi lasikoppi ja terassi – tilaan on arveltu tulevan nakkikioski tai pubi, tästä on kyse

Kansankylpylä uudistuu tänä vuonna. Sitä pyörittävän uimaseura TaTU on vaihtanut kylpylään tänä vuonna kassan ja kulunvalvontalaitteistot.

Rauhaniemen kansankylpylän rakennuksen eteen on rakennettu uusi terassi, jolla on lasiseinäinen koppi.

Tampereen Rauhaniemen kansankylpylä on saanut eteensä terassin ja uuden lasiseinäisen tilan. Muutoksista kylpylään vastaa sen vuokralainen uimaseura TaTU Tampere.

– Uusi palvelupiste on ensimmäinen näkyvä asia Rauhaniemen kehittämisessä. Kun saamme tilan sisustuksen valmiiksi, lipunmyynti tulee siirtymään siihen, kertoo TaTUn toiminnanjohtaja Juho Allonen.

Uuteen tilaan voi tulla myös oheispalveluja, esimerkiksi kahvilatuotteiden myyntiä. Nyt kylpylällä on ollut kahvilapalveluita vain kesäisin kylpylän päädyn kioskissa.

Entinen, ahdas saunanhoitajan koppi ei ole Allosen mukaan ollut korona-aikana paras mahdollinen paikka lipunmyyntiin. Vanha saunanhoitajan pääty jää nyt henkilökunnan tiloiksi.

Uusi lipunmyyntipiste on esteetön. Se otetaan Allosen mukaan käyttöön mahdollisimman pian. Viimeistelytöissä menee Allosen arvion mukaan vielä muutama viikko.

Uudisosa on Allosen mukaan kaupunkikuva-arkkitehdin hyväksymä.

– Uusi palvelupiste on Rauhaniemen käytössä siihen asti, kun iso peruskorjausremontti käynnistyy. Se on tulossa lähivuosina, Allonen sanoo.

Remontissa Rauhaniemen kansankylpylään saadaan lisää lämmintä tilaa, joihin saadaan myös lisäpalveluita.

Terassi ja koppi ovat kiinni kylpylärakennuksen seinässä Näsijärven rannan puolella.

Uusia työntekijöitä

TaTU on sitoutunut kehittämään Rauhaniemeä yhteistyössä kaupungin kanssa. Tänä vuonna seura on vaihtanut kylpylään kassan ja kulunvalvontalaitteistot. Seura on uusimassa myös verkkosivujaan.

Keväällä seura palkkasi operatiivisen palvelupäällikön Kati Viitalan. Hänen lisäkseen lähiaikoina aloittaa kaksi muuta uutta työntekijää.

– TaTUlla on tarkoitus kehittää Rauhaniemen toimintaa yhdessä kaupungin kanssa. Käymme tällä hetkellä keskusteluja muistakin uudistuksista, Allonen sanoo.

Korona-aikana Rauhaniemen aukioloaikoja on Allosen mukaan jatkettu moneen kertaan, jotta suurempi joukko tamperelaisia pääsisi Rauhaniemeen saunomaan. Asiakkaita kylpylä voi ottaa nyt noin 50–70 prosenttia huipputasosta.

Mikä? Rauhaniemen kansankylpylä Rauhaniemen kansankylpylän rakennukset valmistuivat 1929 Romsinlahden virkistyspaikaksi, jossa tamperelaiset uivat ja ottivat aurinkoa. Alkuvaiheessa 1920-luvun lopulla kylpylälaitos oli aidoilla suljettu. Sisään pääsi maksamalla pääsymaksun. Lippu maksoi aikuisille 50 penniä ja lapsille 25 penniä. 1930-luvulla aidat purettiin ja pukukoppeihin pääsi ilmaiseksi. Alussa kylpylän toiminnasta vastasivat uimaseurat TaTU ja TaUS vuorovuosin. 1960-luvulta TaTU on vastannut Rauhaniemen hoidosta yksin. Rauhaniemen kansankylpylään tuli sauna vuonna 1957. Myöhemmin kylpylä sai lämpimät pukutilat, jolloin rannassa alkoi avantouinti. TaTUlla on kansankylpylästä vuokrasopimus Tampereen kaupungin kanssa. Seura huolehtii saunan hoidosta, kesäkioskista ja ranta-alueen siisteydestä.

Villejä veikkauksia käyttötarkoituksesta

Kansankylpylä on jakanut Facebook-sivuilleen kuvia 13. elokuuta siitä, kun lasiseinäinen koppi lasketaan paikoilleen. Kuvat ovat kirvoittaneet yli 30 villiä arvausta siitä, mikä uuden terassin käyttötarkoitus on.

Moni veikkaa, että näköalapaikasta on tulossa saunanhoitajan uusi työhuone. Joku ehdottaa, että lasiseinien taa voisi tulla joogastudio tai pukuhuone näyttäytymisen haluisille uimareilla.

Toiset toivovat nakkikioskia tai pubia. Muutamat arvailevat, mitä museovirasto modernista lisärakennuksesta tuumaa.