Suunnitelma uudesta koulurakennuksesta Eteläpuistoon etenee – tilat käyttöön helmikuussa 2024

Tampereen Koulukadun uudisrakennuksen hintalappu on noussut yli 10 miljoonaan euroon.

Aamulehti

Eteläpuiston päiväkodin ja koulun rakennus- ja pihasuunnitelmat tarkentuvat. Uudisrakennuksen hankesuunnitelma on Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouslistalla torstaina 26. elokuuta.

Kaupunki suunnittelee entisen vanhainkodin De Gamlas Hemin viereen 120 lapsen päiväkotia ja 150 oppilaan koulua. Vuonna 1905 valmistuneen De Gamlas Hemin tiloissa toimii nykyään Pirkanmaan musiikkiopisto.

Tarveselvitysvaiheessa kustannusarvio oli vielä noin 9,5 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman laskelmissa hintalappu on yli 10 miljoonaa euroa.

Rakentaminen on suunniteltu lokakuun 2022 ja joulukuun 2023 välille. Rakennuksen pitäisi olla valmis käyttöön otettavaksi helmikuussa 2024.

Korttelin rakentamisessa on huomioitava kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeät piirteet. Birger Federleyn suunnitteleman De Gamlas Hemin ympärillä oleva viheralue on maisemallisesti merkittävä. Nurmialueen täysikasvuiset männyt on säilytettävä.

Koulukatu 23:n kouluun ja päiväkotiin tulee noin 35 työntekijää. Kolmikerroksinen uudisrakennus rakennetaan Kurilankadun ja Koulukadun kulmaan.

Tilat suunnitellaan siten, että niitä voi tarvittaessa ottaa joustavasti päiväkodin ja koulun käyttöön. Uudisrakennuksen tiloja käyttää myös viereinen Pirkanmaan musiikkiopisto.