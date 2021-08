Tampereen Messut- konserni järjestää syyskuussa kahdet messut – kansainvälisille Alihankintamessuille saapuu näytteilleasettajia noin 15 maasta

Konserni ilmoitti torstaina siirtävänsä Hevoset-messut ensi vuoteen. Sen sijaan syyskuun alussa asumiseen keskittyvät Asta-messut sekä ensi kuun loppupuolella järjestettävät Alihankinta-messut järjestetään.

Aamulehti

Tampereen Messut oy:n toimitusjohtajan Hannu Vähätalon mukaan koronapandemian takia kaikki kevään tapahtumat on jouduttu siirtämään.

Hevoset- messut oli alunperin tarkoitus järjestää syyskuun puolivälissä. Nyt messujen uusi ajankohta on suunniteltu ensi kevääseen. Konsernin mukaan Hevoset-messut poikkeavat Asta- ja Alihankinta-messuista siten, että ohjelmalla ja näytösareenalla on suuri rooli tapahtumassa.

Nykyisten turvavälisuositusten vuoksi katsomoissa olisi ollut mahdotonta säilyttää turvavälit, siten että kaikki yleisössä näkisivät ohjelman kunnolla. Päätöstä siirtämisestä perustellaan myös sillä, että katsomoissa vietetään pitkiä aikoja paikallaan, kun taas muiden messujen kohdalla pidempiaikaista altistumista ei samalla tavalla pääse syntymään.

Vähätalon mukaan asiakkaat ovat olleet hyvin ymmärtäväisiä siirrettyjen tapahtumien suhteen.

– Näistä tapahtumista, joita on jouduttu siirtämään on tehty hyvin laajat kyselyt aina näytteilleasettajille. Sitä on käytetty päätöksenteon pohjana, että mitä mieltä he ovat olleet tästä asiasta.

Tapahtumissa maskipakko

Tampereen Messut oy:n kaikissa syyskuun tapahtumissa on maskipakko. Vähätalon mukaan he jakavat kaikille messuvieraille ja näytteilleasettajille tapahtumissa maskit.

Alihankintamessut ovat perinteisesti keränneet näytteilleasettajia ympäri maata. Näytteilleasettajia messuille saapuu Vähätalon mukaan noin 15 eri maasta.

– Meillä edelleen on hyvin kansainvälisiä kävijöitä. Kokonaisuudessaan varmasti tämä näytteilleasettajien määrä tulee olemaan pienempi kuin aikaisemmin. Kyllä tällä koronalla tulee olemaan vaikutuksia.

Vähätalo toteaa, että näytteilleasettajia pääsee kuitenkin hyvin paikalle rokotusten turvin.

– Kahdella rokotuksella voi kuitenkin matkustaa ja he pääsevät paikalle, Vähätalo summaa.

Alihankintamessuihin on perinteisesti liittynyt myös yritysten itse järjestämiä iltatapahtumia. Vähätalon mukaan Tampereen Messut oy ei ole ottanut tällaisten tapahtumien järjestämiseen sen kummemmin kantaa.

– Tietysti sitten, jos niitä järjestetään täällä meidän tiloissa, turvallisuusvaatimukset koskevat myös niitä tapahtumia. Täällä on tilaa pitää tarvittaessa myös turvavälit. En näe niille mitään estettä.