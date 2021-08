Tampereen Messut oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Tuomas Räsänen – Koronapandemia viivästytti Hannu Vähätalon eläköitymistä tehtävästä

Väistyvän toimitusjohtajan Hannu Vähätalon mukaan koronapandemia on ollut 20-vuotisen uran suurin koetus.

Aamulehti

Vuodesta 2000 alkaen Tampereen Messut oy:n toimitusjohtajana toiminut Hannu Vähätalo siirtyy vuoden vaihteessa eläkkeelle. Uudeksi toimitusjohtajaksi Vähätalon tilalle valittiin kauppatieteiden maisteri Tuomas Räsänen.

Räsänen aloittaa Tampereen Messut -konsernissa 1.9.2021 liiketoimintojen kehitysjohtajana ja toimitusjohtajana 1.1.2022 alkaen. Syyskuussa Räsänen aloittaa perehtymisen toimitusjohtajan työnkuvaan.

– On hyvä, että perehtymisaika on riittävän pitkä. Se helpottaa varmasti hänen [Räsäsen] mahdollisuuksiaan ottaa tehtävät vastaan, Vähätalo toteaa.

Räsänen on aikaisemmin työskennellyt Lindström oy:n tulosyksikön johtajana ja hän on vastannut Etelä-Suomen tulosyksikön liiketoiminnoista ja niiden kehittämisestä. Hän on myös Lindström Suomen johtoryhmän jäsen.

Räsänen kommentoi Aamulehdelle toimitusjohtajavalintaansa sähköpostitse.

– On ilo päästä luotsaamaan vahvaa, monipuolista ja tunnettua tapahtuma-alan konsernia, joten kiitollisin mielin otan vastaan Tampereen Messut oy:n toimitusjohtajan tehtävät vuodenvaihteessa, hän kuvailee tunnelmiaan.

Räsänen kertoo odottavansa mielenkiinnolla itse alaan perehtymistä sekä henkilöstöön, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin tutustumista.

Eläke lykkääntyi

Vähätalon oli määrä jäädä eläkkeelle jo viime maaliskuussa, mutta haasteellisen koronatilanteen vuoksi yhtiön hallitus toivoi hänen jatkavan vielä toimitusjohtajana pandemiakauden ylitse.

– Ilman muuta halusin auttaa tässä vaikeassa tilanteessa yhtiötä. Tämä on todella vaikeaa ja haastavaa aikaa. Tässä tilanteessa kenenkään olisi ollut hankalaa tulla tilalle.

Vähätalon mukaan koronapandemia on ollut ylivoimaisesti pahin tilanne, mitä hän on 20-vuotisen uransa aikana nähnyt.

– Me emme ole koskaan aikaisemmin joutuneet edes siirtämään tai perumaan yhtään messutapahtumaa. Kaikki on tehty, mitä on sovittu. Toimitusjohtaja-aikanani ei ole ollut yhtään taloudellisesti tappiollista vuotta. Tämä on ollut järkyttävää ja ennen kokematonta, Vähätalo summaa.

Valoa tunnelissa

Uran mieleenpainuvimpia hetkiä ovat Vähätalon mukaan olleet onnistuneet tapahtumat.

– Silloin kun on saavutettu kävijä- ja näytteilleasettaja tyytyväisyystavoitteet. Myöskin silloin, kun olemme saaneet kehitettyä ja kasvatettua toimintaa, ja on tullut uusia messuja ja tapahtumia.

Vähätalo kertoo uskovansa, että jo ensi vuodesta voidaan toivoa parempaa messuvuotta.

– Olisi ollut paha lähteä kriisin keskeltä, mutta nyt valoa näkyy tunnelin päässä. Tapahtumat ovat jo Euroopassa käynnistyneet ja varmaan sitten Suomessakin tämä valtiovalta ja viranomaiset saavat pikkuhiljaa nämä asiat avattua.

Myös uuden toimitusjohtajan mielessä tulevaisuuteen uskaltaa suhtautua jo luottavaisemmin mielin.

– Uskon, että fyysisille kohtaamisille ja elämyksellisille tapahtumille on vahva tarve tulevaisuudessa. Tapahtuma-ala varmasti nousee nopealla tahdilla uuteen vauhtiin pandemian jälkeen, Räsänen kirjoittaa.