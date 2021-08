Matti Joen irtisanomisen suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa käyty – kiistalle odotetaan ratkaisua syyskuussa

Tästä on kyse Satamapäällikön irtisanominen

Tampereen kaupunki irtisanoi satamapäällikkö Matti Joen huhtikuussa 2020.

Irtisanomisen taustalla oli kaupungin mukaan lukuisat laiminlyönnit sekä epäasiallinen käytös. Näitä ovat kaupungin mukaan olleet esimerkiksi alaisiin ja kaupungin sopimuskumppaniin kohdistunut epäasiallinen käytös sekä kaksi vahingonkorvausasiaa, joissa ilmeni epäselvyyksiä.

Joen työsuhde päättyi 9. lokakuuta, mutta kaupunki vapautti hänet virkatehtävistä irtisanomisajaksi.

Joki on kiistänyt toimineensa väärin ja on sanonut kyseessä olevan ajojahti. Hän on jättänyt asiassa oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus käsitteli Matti joen oikaisuvaatimusta toukokuussa 2020. Vaatimus hylättiin.

Vuonna 1953 syntynyt Joki on työskenteli Tampereen kaupungilla vuodesta 1979 alkaen. Satamapäällikkönä hän toimi vuodesta 1989.