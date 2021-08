Tampereen venehuutokauppa on ylittänyt odotukset ja jopa heikkokuntoisemmat ovat käyneet kaupaksi – veneensä hylänneet ovat soitelleet perään: "Toisen roska on toisen aarre"

Tampereen kaupungin rannoille hylätään vuosittain kymmeniä veneitä. Veneistä huonokuntoisimmat kaupunki hävittää veronmaksajien laskuun, mutta käyttökuntoiset myydään huutokaupalla. Tänä syksynä veneitä on ollut huutokaupassa myynnissä noin 200 kappaletta, ja kauppa on käynyt jopa yli odotusten.

Tampereen kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaara esitteli huutokaupattavia veneitä Aamulehdelle heinäkuun alussa. Uutta kotia huutokaupat.com-sivustolla etsiviä veneitä on yhteensä noin 200 kappaletta.

Aamulehti

Kaupunki myy Tampereen rannalle hylättyjä veneitä nettihuutokaupalla. Myytäviä veneitä on yhteensä noin 200, joista on myyty nyt useampi kymmenen.

Tampereen kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaara kertoo, että huutokauppa on ollut nyt käynnissä muutaman viikon ajan, ja viikoittain veneitä laitetaan myyntiin 10–20 kappaletta.

– Vielä meillä on kuitenkin pitkälti toistasataa venettä, jotka odottavat myyntiin laittoa, joten myynti venyy pitkälle syksyyn, Salovaara kertoo myyntitilanteesta.

Salovaara kertoo, että venehuutokauppa on ollut positiivinen yllätys ja kaikki myyntiin laitetut veneet ovat käyneet kaupaksi.

– On siellä ollut yllättäviäkin myyntikohteita, jotka ovat löytäneet uuden omistajan. Yhden kohdalla jopa ajattelin, että olisiko se pitänyt kuitenkin siirtää hävitettävien veneiden osastolle, mutta meni kaupaksi. Tähän pätee sanonta toisen roska on toisen aarre.

Merkkiveneet kiinnostavat

Salovaara sanoo, että myös veneiden myyntihinnat ovat kivunneet myyjän kannalta mukaviksi.

– Veneestä riippuen hinta on kohonnut sadasta eurosta aina viiteen sataan euroon asti. Merkkiveneistä on maksettu selkeästi enemmän kuin merkittömistä, ja myös veneen kunto on vaikuttanut lopulliseen myyntihintaan.

Salovaaran mukaan muutamasta merkkiveneestä on käyty ostajien kanssa myös hintakilpailu.

– Suurin yllätys on kuitenkin ollut vesijettilaituri, jonka hinta nousi lopulta yli tuhanteen euroon.

Aikaisempina vuosina ennen koronatilannetta, kaupunki myi veneitä ulkohuutokaupassa, ja tämä voi olla mahdollista myös tulevaisuudessa.

– Vaikka veneiden nettihuutokauppa on toiminut, olisi hienoa vielä joskus päästä järjestämään veneiden livehuutokauppa, jossa olisi mukana ripaus kansanjuhlan tuntua.

Osa bongannut hylkäämänsä veneen netistä

Salovaara kertoo, että osa ihmisistä on bongannut oman veneensä myynnistä nettiä selatessaan ja ottanut tämän jälkeen yhteyttä.

– Yhteyttä ottaneille olen todennut, että he saavat veneen halvemmalla takaisin ostamalla sen nettihuutokaupasta kuin lunastamalla sen takaisin kaupungilta.

Salovaara sanoo, että lunastusmaksu on yllättävän korkea, kun siitä joutuu maksamaan takavarikkomaksun, kuljetusmaksun sekä säilytysmaksun.

– Murheellista on, että olemme tilanteessa, että ihmiset jättävät omaisuuttaan hoitamatta. Hyvä kuitenkin on, että ne löytävät tätä kautta uuden kodin.