Taas peruuntui yksi Tampereen tapahtuma: Pyynikillä järjestettävä Festivaali siirtyy ensi vuoteen – ”En halua järjestää tapahtumaa, johon en haluaisi itse mennä”

Festivaalin promoottori Esa Tontti kertoo, että Festivaalin esiintyjäkattaus pyritään pitämään mahdollisimman samankaltaisena. Festivaalia oltiin järjestämässä nyt ensimmäistä kertaa.

Aamulehti

Pyynikillä järjestettävä Festivaali -festivaali on siirretty ensi vuodelle. Festivaali tiedotti asiasta tänään sosiaalisessa mediassa.

Festivaali oltiin järjestämässä Pyynikillä kahden viikon päästä eli 27.–28. elokuuta. Kaksipäiväisillä kaupunkifestivaaleilla olisivat esiintyneet muun muassa Maustetytöt, Ursus Factory ja Erika Vikman.

Festivaalin järjestää tamperelainen Alt Agency & Management. Yhtiön toimitusjohtaja ja Festivaalin promoottori Esa Tontti kertoo, että Festivaalia oltiin vielä alkuviikolla järjestämässä.

– Tietenkin tuntuu tosi kurjalta, mutta se on viranomaispäätös. Eipä siinä auta pullikoida vastaan.

Tontti kertoo, että tieto turvallisuussuunnitelman riittämättömyydestä tuli eilen.

– Meillä on loppuunmyyty tapahtuma, emme voi mitenkään tehdä kaikkia vaadittuja muutoksia. Emme voi vähentää väkimäärää ja tosiasiallisesti sitä kahden metrin turvaväliä ei voi kukaan valvoa. Uskon, että viranomaiset tietävät tämän.

Kahden päivän festivaaleille myytiin yhteensä 5 000 lippua. Kävijöitä olisi ollut 4 000 molempina päivinä.

Lue lisää: Korona kurittaa tapahtumia: Tampereen uusien Soi-festivaalien kohtalo yhä auki – ”Keskustelut lupaviranomaisten kanssa ovat vielä käynnissä”

Lue lisää: Kaikki koronaviruksesta: Suomessa 926 uutta tartuntaa, yksi uusi koronakuolema – Kolme rokotuksia vastustavaa yritti päästä kouluun Helsingissä

Samaan aikaan ensi vuonna

Tontti kertoo olevansa tyytyväinen, että päätös festivaalin peruuttamisesta tuli nyt eikä vasta viikon kuluttua.

– Niin kuin sanoin, noudatamme viranomaisten määräyksiä, mutta meilläkin on tietty käsitys siitä, millainen on tapahtuma, jossa on vielä mukava olla.

– En halua järjestää tapahtumaa, johon en haluaisi itse mennä.

Tapahtuma järjestetään samana viikonloppuna vuoden kuluttua.

Festivaalin artistikattaus pyritään pitämään mahdollisimman samana. Tontin mukaan monien artistien kanssa on jo sovittu ensi vuoden esiintymisestä.

Festivaalin liput kelpaavat ensi vuonna järjestettävään tapahtumaan. Ne voi myös palauttaa ja saada niistä rahat takaisin.

Tontti kertoo, että ensi vuoden ohjelma tullaan julkaisemaan jo tänä syksynä.