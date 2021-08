Tällainen on Tampereen pormestariohjelma – Ratikkaa jatketaan, myös Eteläpuistosta, Kunkun parkista ja Ruotulan golf-kentän siirrosta linjaukset

Lue tästä Tampereen perjantaina julkaistun pormestariohjelman keskeiset kohdat.

Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma on 36 sivua pitkä. Siinä linjataan esimerkiksi erilaisista liikennehankkeista ja kaupungin taloudesta.

Aamulehti

Pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikosen (kok.) pormestariohjelma on julkaistu.

Ohjelma on edellistä vastaavaa pidempi. Ikosen pormestariohjelmassa on 36 sivua, joista tekstiä on 25:llä sivulla. Edeltävässä, Lauri Lylyn (sd.) pormestariohjelmassa oli 20 sivua.