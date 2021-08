Päätös on tehty: ”käyttökelvoton ja ympäristölle vaarallinen” 1800-luvun hirsirakennus saa miljoonaremontin Tampereella

Tavoitteena on, että Lielahden kartanon alueella sijaitseva rakennus olisi käyttökunnossa syksyllä 2022. Seuraavaksi laaditaan perusparannuksen toteutussuunnitelma.

Hiedanrannan suunnittelukonttori on rakennettu noin 1890-luvulla, ja pääosa hirsirungosta on siirretty muualla sijainneesta rakennuksesta tai rakennuksista.

Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi keskiviikkona äänestyksessä Hiedanrannan suunnittelukonttorin perusparannuksen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Selvityksessä käyttökelvottomaksi ja vaaralliseksi todettua rakennusta remontoidaan 1 536 000 eurolla.

Päätösesityksen hylkäämistä kannatti neljä lautakunnan jäsentä. Hylkäämistä ehdotti kokoomuksen Antti Ivanoff ja häntä kannattivat Riina-Eveliina Eskelinen (kok.), Erkki Axén (ps.) ja Lasse Oksanen (tapu). Yhdeksän lautakunnan jäsentä kannatti asian etenemistä.

– Äänestyksessä olivat taustalla verrattain korkeat kustannukset. Se jäi käsityksekseni äänestyksen perusteista, kertoo asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestari Jaakko Stenhäll (vihr.).

Huonokuntoinen rakennus halutaan hänen mukaansa korjata siksi, että rakennus on kaupungin vastuulla alueella, jossa on kaavaprosessi kesken.

– Se tulee todennäköisesti suojeltavaksi rakennukseksi. Se on alueen kaikkein vanhimpia rakennuksia, Stenhäll kertoo.

Mikä? Hiedanrannan suunnittelukonttori Rakennettu noin 1890-luvulla, ja pääosa hirsirungosta on siirretty muualla sijainneesta rakennuksesta tai rakennuksista. Arkkitehti Birger Federleyn suunnitelmilla se muutettiin toimintansa aloittaneen tehtaan kahden virkailijaperheen asunnoiksi noin vuonna 1913. Rakennusta on laajennettu moneen otteeseen. Vuonna 2019–2020 rakennuksen vesikattorakenteet ja vesikatto uusittiin ja rakenteita vahvistettiin.

”Jotain mielekästä käyttöä löytyy”

Lautakunnan päätökseen lisättiin ponsi, jossa lautakunta edellyttää, että suunnittelukonttorille etsitään aktiivisesti käyttöä joko kaupungin omasta palveluverkosta tai että suunnittelukonttori myydään tai markkinaehtoisesti vuokrataan ulkopuoliselle toimijalle.

– Hiedanrantaan tulee 25 000 asukasta. Rakennus on aivan alueen keskellä, joten on nähtävissä, että sille jotain mielekästä käyttöä löytyy ja niitä keskusteluja koko ajan käydään, Stenhäll sanoo.

Hankesuunnitelman mukaan suunnittelukonttori korjataan moderniin toimistotyöskentelyyn sopivaksi, ja rakennuksen ensimmäinen kerros tehdään esteettömäksi. Teknisesti varaudutaan siihen, että ensimmäisessä kerroksessa voi olla kokoontumistilaa.

Talon molempiin kerroksiin tulee omat tauko- ja sosiaalitilat sekä siivoustilat. Materiaali- ja väriratkaisuilla sekä muun muassa listoituksilla ja uusilla puusepäntyönä toteutettavilla peiliovilla palautetaan rakennukseen 1900-luvun alun henkeä.

Korjauksella kiire

– Niin kauan kuin asemakaava on kesken ulkopuolista ostajaa on aika vaikea löytää, mutta korjauksella on tietyntyyppinen kiire, koska niin kuin on sanottu, se on jo niin huonossa kunnossa, Stenhäll kertoo.

Hän sanoo, että vuokran korkeus määrittää käyttötarkoitusta.

– Vuokra tulee olemaa kohtuu korkea, jos siihen halutaan markkinaehtoista tilaa, jolloin siinä palvelisi parhaiten moderni toimisto-, työskentely- tai kaupallinen tila.

Tavoitteena on, että Lielahden kartanon alueella sijaitseva rakennus olisi käyttökunnossa syksyllä 2022.

Seuraavaksi laaditaan perusparannuksen toteutussuunnitelma. Toteutuspäätös tulee vielä erikseen lautakuntaan hyväksyttäväksi syksyllä.