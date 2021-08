Sieniasiantuntija varoittaa ”valkoisesta vaarasta” – tappavan myrkyllisiä valkokärpässieniä löytyi Tampereen metsästä poikkeuksellisen paljon

Mikä? Valkokärpässieni

Valkoinen kärpässieni (Amanita virosa) on tappavan myrkyllinen.

Valkokärpässieni on kokonaan valkoinen, eikä väri muutu kosketuksesta tai muusta käsittelystä. Lakki on nuorena munanmuotoinen, sitten kellomainen ja vanhana lähes laakea.

Jalkakin on täysin valkoinen. Sen yläosassa on kärpässienen tyypillinen tuntomerkki: repaleinen ja roikkuva rengas. Hyvä tuntomerkki on myös jalan paksu, tupen ympäröimä möhkälemäinen tyviosa.

Kasvaa yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa ja harvinaistuu pohjoista kohti. Se kasvaa yksittäin tai pienissä ryhmissä kuusivaltaisissa kangasmetsissä, etenkin paksussa sammaleessa.

Erehtymisvaara on osassa herkkusienilajeista (Agaricus spp.), jotka ovat valkoisia ja renkaallisia. Valkokärpässienestä poiketen herkkusienten jalkojen tyvi on tupeton ja kypsät itiöt ovat mustia, mikä muuttaa vanhojen herkkusienten heltat tummanruskeiksi. Valkokärpässienen itiöt ja siten heltat ovat pysyvän valkoiset.

Lähde: ruokavirasto