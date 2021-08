Särkänniemi laski tulijamäärän viranomaisten suosituksia alemmas – huvipuisto selvittää virtuaalisen jonottamisen mahdollisuutta: näin toimitusjohtaja vastaa kuuteen koronakysymykseen

Särkänniemi linjasi rajoituksensa jo viime torstaina 5. elokuuta. Huvipuistoon pääsee nyt kerralla 8 000 huvittelijaa.

Paljonko Särkänniemessä on tänä kesänä ollut päivittäin kävijöitä verrattuna koronaa edeltäviin vuosiin, Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä?

– Heinäkuussa on ollut suunnilleen 5 500 kävijää per päivä. Aiemmin hyvinä normaalikesinä kävijöitä on ollut päivässä 7 000–8 000, ja huippupäivinä 15 000.