Tampere astuu ratikka-aikaan maanantaina 9. elokuuta, kun raitiotieliikenne aloitetaan virallisesti. Suuren ja historiallisen hetken kunniaksi julkaisemme ratikka-aiheisen tietovisan, jonka avulla voi testata omaa ratikka-tietouttasi.

Tuskin kukaan suomalainen on voinut välttyä tiedolta, että Tampereella on nyt ratikka. Tampereen raitiotiehanke on ollut pitkä ja mutkikas, eikä siitä ole puuttunut käänteitä.

Mutta mitä sinulle on jäänyt mieleen viime vuosien ja vuosikymmenten ratikkauutisoinnista? Oletko käynyt jo koeajamassa ratikan ja painanut mieleesi sen ulkoasun yksityiskohdat?