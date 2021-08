Marttojen mehuasemalla odotti ikävä yllätys Tampereen Haukiluomassa – edessä ”aikamoinen operaatio” ennen kuin avaaminen on mahdollista

Purettavassa kiinteistössä Tampereen Haukiluomassa sijaitseva Pirkanmaan Marttojen mehuasema joutui ilkivallan kohteeksi. Mehuasema pyritään silti yhä avaamaan elokuun viimeisellä viikolla.

Aamulehti

Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtajaa Marja Kuuteria oli vastassa kaoottinen näky, kun hän vieraili Marttojen mehuasemalla Tampereen Haukiluomassa tällä viikolla.

Tilan ikkunat oli rikottu ja niiden kautta oli murtauduttu sisään kiinteistöön.

– Enemmänkin siinä oli taustana ollut varmaan se tuhotyön tekeminen, koska siellä oli rikottu aivan kaikki mikä irtoaa muovisia lautasia myöten, Kuuteri kertoo.

– Aikamoinen siivousoperaatio meillä on edessä.

Tällainen näky Marja Kuuteria oli vastassa mehuasemalla Tampereen Haukiluomassa.

Entisen päiväkodin tiloissa toimivalta mehuasemalta oli viety noin tuhannen euron arvoinen painepesuri ja kuulosuojaimia sekä muuta irtaimistoa.

Vahinkojen rahallinen arvo ei Kuuterin arvion mukaan kuitenkaan ole kovin suuri, ehkä noin 2 000–3 000 euroa.

Mehuaseman isot koneet, esimerkiksi puristuslaitteet ja pastörointilaitteet, säilyivät ehjinä. Kuuteri sanookin, että mehun tekemiseen tarvittavat laitteet eivät oikeastaan vaurioituneet. Tekemistä on kuitenkin vielä ennen kuin päästään avaamaan.

– Siivoustyö siihen päälle, niin kyllähän siinä aikamoinen operaatio täytyy tehdä ennen kuin sinne päästään toimintaa käynnistämään.

Mehuasema toimii Haukiluoman entisen päiväkodin keittiössä Tyvikadulla.

Purettava kiinteistö

Mehuasema toimii purettavassa rakennuksessa, jossa on aikaisemmin toiminut muun muassa päiväkoti ja pubi. Nyt kiinteistössä ei Kuuterin mukaan enää ole Marttojen lisäksi muita.

Mehuasema on toiminut kiinteistössä viitisen vuotta. Tihutöiden tekoaika ei Kuuterin mukaan ole tiedossa, koska mehuasema on avoinna vain kahdeksan viikon ajan joka syksy. Kuuterin mukaan usein paikalla on käyty vasta myöhemmin elokuussa ennen avaamista.

Tänä vuonna Kuuteri päätti kuitenkin lähteä paikalle jo ajoissa varmistamaan, että kaikki on kunnossa.

– Viime vuonna esimerkiksi ensimmäisen kerran mentiin niin, että minulla oli työntekijät mukana, ja ensimmäinen päivä oli täyteen buukattu asiakkaita.

Tavoitteena on avata mehuasema elokuun viimeisellä viikolla 23. päivä.

– Yhä edelleen elättelen toiveita, että saamme kaiken kuntoon. Suurin raivaustyö, lasinsirpaleet, on jo tänään saatu poistettua. Kunhan saadaan muukin tila käyttökelpoiseksi, niin toivon että 23. päivä on se aloituspäivä, Kuuteri kertoi keskiviikkona.

Mehuasemalla oli rikottu kaikki mahdollinen muovisia lautasia myöten.