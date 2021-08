Tampereen keskustaan aukesi uusi ravintola, jolla on tutunkuuloinen nimi – yrittäjä: kunnianosoitus kaksi vuotta sitten suljetulle olutravintolalle

Tampereen Hämeenkadun uusi ravintola on saanut innoitusta ovensa kaksi vuotta sitten ovensa sulkeneesta Mallashovista. Alkuun ravintola toimii kahden hengen voimin.

Tampereen keskustan ravintolatarjonta täydentyi viime viikolla, kun Mallas²-niminen kuppila vietti avajaisia Bar Bertelin entisissä tiloissa Hämeenkadulla.

Tuore yrittäjä Marika Koivikko kertoo, että ravintola on tribuutti elokuussa 2019 ovensa sulkeneelle suositulle olutravintola Mallashoville, joka sijaitsi usean vuoden ajan Satakunnankadulla. Nyt niissä tiloissa toimii kiinteistöalan yritys FinCap.

Nimestään huolimatta Mallas² ei pyri olemaan uusi Mallashovi.

– Tämä on ihan oma paikkansa.

Ainakin toistaiseksi ravintolan henkilökuntaan kuuluu Koivikon lisäksi ainoastaan ravintolapäällikkö.

– Ravintolapäällikköni oli aikaisemmin töissä Mallashovissa. Hänen kanssaan olemme ideoineet tämän, ja niin siitä tuli tribuutti.

Ravintolapäällikkö Jesse Forsström on tuttu muun muassa Mallashovista.

Mallas² on Koivikon ensimmäinen oma ravintola, vaikka hänellä on alalta noin kymmenen vuoden kokemus. Viimeksi Koivikko työskenteli Solo Sokos Hotel Tornissa toimivassa Grill it! -grilliravintolassa palvelupäällikkönä.

Oman ravintolan perustaminen oli pitkäaikainen haave. Sitten tuli sopiva tilaisuus toteuttaa se.

– Löytyi sopiva tila, ja ajattelin, että kokeillaan.

Hän kertoo, että ravintolan perustaminen korona-aikana ei erityisesti huolettanut, koska tilanteeseen on jo tottunut. Lisäksi rajoituksia on jo tullut ja mennyt, joten Koivikko sanoo, että sen pohjalta osaa jo varautua siihen, mitä saattaa olla luvassa.

– Erikoista aikaahan tämä on, mutta itse ainakin koen, että jossain vaiheessa tämän on mentävä ohi. Tämä saattaa olla juuri se täydellinen hetki, Koivikko sanoo.

Ravintola sijaitsee Hämeenkadun länsipäässä Metson lähellä. Tilassa toimi aiemmin Bar Bertel.

Rento olohuone

Mallas² on Koivikon mukaan ”rennon letkeä olohuone”, joka tarjoaa esimerkiksi biljardipöydän ja muita pelejä. Lisäksi sisätiloihin on sisustettu puisto, jossa voi istua suojassa sateelta.

Tällä hetkellä Mallas² toimii baarina, mutta suunnitteilla on, että myöhemmin ravintolasta saa myös ruokaa. Koivikon mukaan se voisi tarkoittaa simppeliä pubiruokaa.

– Odotukset ovat hyvät. Tässä on nyt oltu viikko auki, ja ihmisiä on käynyt paljon.