Ilkivalta sulki Tammerkosken kupeeseen vasta avatun terassin – ”Kalusteita täytyy hankkia, kun puolet on käyttökelvottomia tai Tammerkoskessa”

Kesäkuussa avatun Supper Clubin terassin paikkoja sotkettiin ja rikottiin alkuviikosta. Finlaysonin vanhan tehtaan ja Tammerkosken kupeessa Tampereella sijaitseva terassi pysyy kiinni todennäköisesti tämän viikon.

Aamulehti

Tampereen keskustaan vasta avatun ravintolan terassille tehtiin ilkivaltaa maanantain ja tiistain välisenä yönä. Supper Club -yökerhon terassin pöytiä ja telttakatos oli rikottu, ja terassilla sijaitsevan kopin katto oli revitty irti.

Tammerkosken vieressä sijaitsevalla terassilla ei säilytetä rahaa, mutta kopista oli viety jonkin verran juomia.

– Niiden eteen on nähty ehkä vähän turhan kova vaiva siihen nähden, että rikoshyötyä tuosta ei ole juurikaan saanut. En tiedä, millainen päähänpisto se on ollut, sanoo Teemu Koskinen, joka on toinen paikan yrittäjistä.

Koskisen mukaan tapauksesta tehtiin rikosilmoitus, mutta syyllisten selviäminen ei ole varmaa.

Terassi pysyy suljettuna, kunnes paikat saadaan kuntoon. Tarkoitus on avata heti, kun sähkölaitteet on saatu korjattua ja uusia pöytiä ja tuoleja on hankittu. Todennäköisesti toimintakunnossa ollaan viimeistään ensi viikolla.

Pöytien lasipintoja on rikottu, ja osa tuoleista on kadonnut. Koskinen epäilee, että niitä on heitetty veteen.

– Kalusteita täytyy hankkia, kun puolet on käyttökelvottomia tai Tammerkoskessa.

Terassilla oli lasinsiruja, sillä lasipintaisia pöytiä oli kaadettu.

Katoksen vaaleansiniset rakenteet sojottivat hujan hajan. Osa kalusteista oli kadonnut, ja sähköjä ei saada toimimaan ennen kuin varaosat on hankittu.

Harmillinen vastoinkäyminen

Kyseessä oli tähän asti ensimmäinen kerta, kun baarin terassille on tehty ilkivaltaa.

– Harmi vain, että kun tämä on ihan vasta saatu kunnolla käyntiin, niin tulee tällainen vastoinkäyminen.

Hän kiittelee ihmisten hyvää suhtautumista ja sitä, että irrotettu katto saatiin korjattua pikaisesti ennen kuin sade ehti kastella koppia.

– Mielellään voisi jättää vaikka seuraavalla kerralla alkoholijuomat ulkopuolelle odottamaan, niin ei tarvitsisi alkaa rikkomaan mitään ja pääsisimme helpommalla, hän lohkaisee.

– Ei noita terassitalkoita jaksaisi joka viikonloppu.

Supper Club aukesi kesäkuussa. Terassi sijaitsee Tammerkosken rantamuurin vieressä, Finlaysonin entisen tehdasrakennuksen tuntumassa. Itse yökerho toimii rakennuksessa tiloissa, joissa oli viime vuoteen asti yökerho Rodeo.

Puurakenteisen kopin katto oli irrotettu yön aikana. Ravintolapäällikkö Teemu Koskinen kuvattiin rakennuspuuhissa 10. kesäkuuta.

Terassi avataan heti kun mahdollista, sanoo yrittäjä Teemu Koskinen.

Lue lisää: Tampereelle aukeaa nyt uusi terassi kosken kupeeseen – legendaarinen yökerhokin saa ydinkeskustassa jatkoa: ”Huikea ja huokuu industrial-tyyliä”

Lue lisää: Luvattomat tunkeilijat häiritsevät vaarallisella tavalla asbestin purkutöitä entisellä koululla Tampereella – ”Tuhotaan kaikki, mitä käsiin saa”