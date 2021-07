Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampereen puistoissa ja uimarannoilla ikävä hellekesän ilmiö – "Vesisadekesänä ei tarvitsisi paljon keskustella siitä"

Jätettä on hellekesänä kerätty huima määrä Tampereen puistoista ja uimarannoilta. Työpäällikkö Teemu Kylmäkosken mukaan roskaa on kerätty yleisiltä paikoilta vähintään yhtä paljon kuin viime kesänä. Silti keskustan ilme on hänen mukaansa nyt viime kesää siistimpi.

Takon Soutajien rannassa Hatanpäällä oli tiistaina muutama veteen kuulumaton roska.