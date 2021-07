Tampereen satamissa on tehty poikkeuksellisen paljon varkauksia ja ilkivaltaa – satamavastaavan mukaan kadonneesta omaisuudesta soitetaan päivittäin

Tampereen satamavastaavan mukaan varkauksia on ollut kymmeniä. Ketjut ja lukotkaan eivät suojaa ammattimaisilta varkailta. Niiden lisäksi laitureilla tehdään pienempää ilkivaltaa.

Mustanlahden satama on hiljainen paikka, sanoo saunalautan kapteeni Konsta Suoniemi. Edellisvuosina ongelmia ei ole ollut, mutta tänä kesänä irtotavaraa on varastettu jo kolme kertaa.

Tampereen venesatamissa on ollut viime viikkoina paljon ilkivaltaa ja varkauksia. Varastetuista moottoreista, veneistä ja vesijeteistä ilmoitetaan kaupungille päivittäin, sanoo kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaara.

Salovaaran mukaan viimeisten kahden viikon aikana satamissa on ollut tavallista enemmän häiriöitä. Osa on pienimuotoisempaa ilkivallantekoa ja laitureilla metelöimistä, mutta myös veneitä on kadonnut.