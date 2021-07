Tampereen asukkaat voivat aikaistaa tehosterokotteen ottamista – näin se onnistuu

Tampereella päätettiin, että tehosterokotuksia voidaan antaa etuajassa, jotta rokotuskapasiteetti tulisi hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Tampereen asukkaat voivat tarvittaessa ottaa toisen rokotteen jo 8 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta, kerrotaan Tampereen kaupungin tiedotteessa.

Biontech-Pfizerin Comirnatyn tehosterokotteen voi ottaa 8 - 12 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotteesta.

Orivedellä tehosterokotteen aikaistaminen ei ole vielä tällä hetkellä mahdollista.

Tehosterokotteen saa ilman ajanvarausta

Mikäli tehosterokotteen ottamisen haluaa aikaistaa, se on mahdollista ainoastaan ilman ajanvarausta Messukeskuksen walk in -rokotuslinjalla 23.7. lähtien.

Messukeskuksen walk in on avoinna perjantaina 23.7. klo 11–18 ja maanantaista perjantaihin 26.–30.7. kello 11-16. Etuajassa otettavaan tehosterokotteeseen ei voi varata rokotusaikaa etukäteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronarokotteiden antovälisuositus on Suomessa 8–12 viikkoa. Tehosterokote kannattaa mieluiten ottaa 12 viikon aikavälillä, koska pidemmän rokotusvälin on osoitettu parantavan rokotuksen tehoa ja suojan kestoa.

Tehosterokote suositellaan siis ensisijaisesti otettavaksi ensimmäisen rokotuksen yhteydessä annetulla rokotusajalla.

Kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että elo-syyskuulle ajoittuvan tehosterokotteen rokotuspaikka kannattaa tarkistaa kaupungin nettisivuilta etukäteen.

Jos on saanut ensimmäisen rokotuksen terveysasemalla tai Ratinassa, tehosterokotuksen saa samassa paikassa, ellei tehosterokotus ajoitu ajalle 9.–29.8., jolloin rokotuspaikka on Ratinan sijasta Messukeskus. Ratina on tapahtumien vuoksi kyseisen ajan suljettu.