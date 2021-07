Kymmenet tuhannet festivaalivieraat täyttävät pian Tampereen kadut – näin poliisi valmistautuu kiireiseen viikonloppuun muuttuneessa tilanteessa: ”Tehtävämäärä jatkuu aamuun asti”

Ravintoloiden aukioloaikojen vapautuminen näkyi välittömästi poliisin tehtävämäärän kasvuna Tampereella, kertoo komisario Ismo Nykopp Sisä-Suomen poliisista. Tammerfest-viikonlopusta poliisi odottaa kiireistä.

Tampereella juhlitaan tällä viikolla kesän ensimmäistä suurtapahtumaa. Korona-aikana isot tapahtumat ovat olleet vähissä. Nyt torstaina käynnistyvä, loppuunmyyty Tammerfest vetää kaupunkiin kymmeniätuhansia ihmisiä.

Poliisilla ei ole tapahtumaa varten mitään erillistä organisaatiota tai ryhmää, kertoo komisario Ismo Nykopp Sisä-Suomen poliisista. Näin ei Nykoppin mukaan ole ollut aikaisempinakaan vuosina.

– Poliisin lupahallinto on yhdessä tapahtumanjärjestäjän kanssa miettinyt, paljonko tarvitaan järjestyksenvalvojia ja muuta. Päävastuu tapahtumapaikoilla on järjestyksenvalvojilla ja järjestäjällä, Nykopp sanoo.

Nykopp sanoo, että Tammerfest on yksi iso kesätapahtuma muiden joukossa. Edelliskesinä Tampereella on järjestetty useita isoja tapahtumia koko kesän ajan.

– Nyt kun korona on ollut, ehkä ihmiset ovat nyt vähän enemmän innolla lähdössä tapahtumiin, joita järjestetään. Mutta viimeiset 10 vuotta on ollut niin, että koko kesä on sellaista yhtä festiä Tampereen keskustassa.

Nykopp kuitenkin kertoo, että kun kaupunkiin kertyy niin paljon ihmisiä, se tarkoittaa lisää hälytystehtäviä myös poliisille.

Negatiiviset puolet tulevat mukana

Vaikka Tammerfestiin on varauduttu normaalilla resurssilla, ilta- ja yövuorot poliisi pyrkii pitämään lähellä viikonlopun vahvuutta.

– On odotettavissa, että ihmisiä on paljon liikkeellä ja viihtyy tuolla pitkään, ja se on tietysti tarkoituskin. Negatiiviset puolet tulevat siinä mukana. Tulee tappeluita ja muita, jotka työllistävät.

Kesäaikana poliisilla riittää Nykoppin mukaan usein toimintaa aamuun asti. Tänä kesänä ravintoloiden aukioloajan vapautuminen näkyi Nykoppin mukaan heti poliisin työssä.

– Tehtävämäärä jatkuu aamuun asti. Kun on hienot ilmat, mitä nyt on ollut, yössä on mukava olla. Ei tule kylmä ainakaan eikä ole juuri vettäkään tullut.

Koronatilanne mielessä

Poliisi pyrkii toiminnassaan suojautumaan myös koronavirukselta. Nykoppin mukaan epidemian suhteen poliisi noudattaa terveysviranomaisten antamia suosituksia.

Käytössä on muun muassa maskit ja roiskesuojia sekä pleksejä. Niiden käyttöä suositellaan tehtäviin meneville partioille matalalla kynnyksellä.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoi tiistaina, että Pirkanmaa siirtyy epidemian perustasolta takaisin kiihtymisvaiheeseen. Nykoppin mukaan tämä vaikuttaa myös poliisipartioiden toimintaan.

– Enemmän koetamme sairaanhoitopiirin antamia ohjeita noudattaa, ettemme olisi ensimmäisenä levittämässä ja tietysti että saisimme porukan pysymään rivissä.

Tammerfestiä järjestävä Nelonen Media Live ja Aamulehti kuuluvat Sanoma-konserniin.