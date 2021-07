950 kilometriä pyöräteitä kartoitetaan mobiilipelin avulla Pirkanmaalla – ”Ahkerimpien polkijoiden palkkiot voivat liikkua varsin suurissa summissa”

Tampereella kuka tahansa voi osallistua pyöräteiden kartoitukseen 10. heinäkuuta alkaen. Pyöräteiden kuntoa kartoitetaan mobiilipelin avulla. Kokeilu on tiettävästi ensimmäinen maailmassa.

Kiinnostus joukkoistettua teiden kuntokartoitusta kohtaan on ollut huomattavaa. Pyöräilijä kuvattiin Tampereen Sarankulmassa elokuussa 2020.

Tampere kokeilee viiden muun kaupungin kanssa kuntalaisille mobiilipelin kautta joukkoistettua pyöräteiden kuntokartoitusta. Kokeilu on tiettävästi ensimmäinen maailmassa.

Kartoitus alkaa 10. heinäkuuta, ja siihen voi osallistua kuka tahansa. Kampanja jatkuu, kunnes kaikki tiet on kartoitettu. Poljettavaa on yhteensä yli 1 700 kilometriä. Pirkanmaalla pyöräteitä kartoitetaan 950 kilometriä, ja siitä 500 kilometriä on Tampereen kaupungin ja 450 kilometriä Väyläviraston tilaamaa.

Osallistuminen tapahtuu polkupyörän tankoon kiinnitettävän älypuhelimen kautta, johon ladataan Crowdchupa-mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi.

Käyttäjät poimivat pyöräillessään sovelluksen kartalla näkyviä virtuaalisia kolikoita ja marjoja nauhoittamalla videota, josta tekoäly tunnistaa pyöräteiden vauriot. Kaikista kerättävistä esineistä maksetaan, ja käyttäjät voivat tienata keskimäärin yli kaksi euroa kilometriltä.

Crowdchupan toimitusjohtaja Toni Paju sanoo, että ahkerimpien polkijoiden palkkiot voivat liikkua varsin suurissa summissa.

Tampere ensikertalainen

Tampere on Helsingin kanssa mukana ensikertalaisina. Vaasa, Kuopio, Vihti ja Paimio ovat olleet aiemmin mukana vastaavassa tempauksessa, jonka toteuttivat autoilijat.

Kaupungit käyttävät kerättyä tietoa katuverkon korjausvelan selvittämiseen ja pyöräteiden kunnossapidon suunnitteluun.

Tempauksen toteuttava tamperelainen startup-yritys Crowdchupa on kerännyt jo viime syksystä lähtien runsaasti dataa Suomen ja Viron autoteiden vaurioista. Kiinnostus joukkoistettua kuntokartoitusta kohtaan on ollut huomattavaa.

Crowdchupan toimitusjohtaja Toni Paju kertoi maaliskuussa 2021 Aamulehdelle huomanneensa muutama vuosi sitten, että konenäköohjelma voi analysoida videoista teiden vaurioita. Hän keksi videoinnin joukkoistamisen tienkäyttäjille.

Oikaisu 7.7.2021 kello 10.05: Otsikossa mainittiin virheellisesti, että 1 700 kilometriä pyörätietä kartoitetaan Tampereella. Kartoitettavista tieosuuksista kaikki eivät ole kuitenkaan Tampereella, vaan yhteensä kaikissa kuudessa osallistujakaupungissa. Pirkanmaalla pyöräteitä kartoitetaan yhteensä 950 kilometriä.