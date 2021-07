Uusi käänne Tampereen pormestarikoalition muodostumisessa: Vasemmistoliitto jää ulos

Vasemmistoliitto ei aio olla mukana Tampereen pormestarikoalitiossa. Perussuomalaisten mukanaolo on vielä kysymysmerkki.

Aamulehti

Vasemmistoliitto ei ole mukana Tampereen pormestarikoalitiossa.

Yhdeksi kynnyskysymykseksi muodostui apulaispormestarin paikka, jota puolueelle ei tarjottu. Tampereen vasemmistoliitto katsoo, että päätöksenteon valmisteluun vaikuttamisen edellytys on apulaispormestarin kaltainen merkittävä luottamustehtävä.

Tampereen pormestarikoalition kokoonpanon on määrä varmistua kokonaisuudessaan tiistaina, kun pormestarikoalitio allekirjoittaa yhteistyösopimuksensa kello 9.

Aamulehti seuraa pormestarikoalition kokoonpanon ratkeamista suorassa lähetyksessä tiistaina noin kello 8.40 alkaen.

Ydin selvillä

Jo viime viikon torstaina tiedettiin, että Tampereen pormestarikoalition ytiymen muodostavat kokoomus, sdp, vihreät, keskusta ja kristillisdemokraatit.

Vasemmistoliiton asema koalitiossa oli myöhäiseen maanantai-iltaan asti epäselvä. Perussuomalaisten mukanaolosta ei ole vieläkään varmuutta.

Pormestarineuvotteluja johtanut Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi Aamulehdelle viime viikon torstaina, että vasemmistoliiton ja perussuomalaisten mukanaolo ratkeaa alkuviikosta. Hän kuvaili, että puolueiden mukanaolossa oli vielä varaumia.

– Perussuomalaisilla on itsellään valmiutta tulla mukaan, mutta enemmänkin muilla ryhmillä on varaumia sen mukaantuloa kohtaan. Puolueet haluavat varmistua siitä, että perussuomalaisilla on valmiutta seisoa pormestariohjelman asioiden takana, Ikonen kommentoi.

Mikä? Pormestarikoalitio Valtuustoryhmistä muodostuva ryhmittymä. Mukana voivat olla kaikki tai vain osa valtuustoryhmistä. Koalitio sitoutuu pormestariohjelmaan eli periaatepäätökseen kaupungin tavoitteista ja suuntaviivoista valtuustokaudelle. Näin koalitio pyrkii varmistamaan sille tärkeiden asioiden eteenpäin viemisen valtuustokaudella. Tampereen kaupunginvaltuustossa on seitsemän puoluetta: suuruusjärjestyksessä kokoomus, sdp, vihreät, perussuomalaiset, vasemmistoliitto, keskusta ja kristillisdemokraatit. Pormestarikoalitioon liittyvät alkavalle valtuustokaudelle ainakin kokoomus, sdp, vihreät, keskusta ja kristillisdemokraatit. Tiistaiaamuna tiedetään, että vasemmistoliitto ei ole mukana koalitiossa. Perussuomalaisten asema on vielä epäselvä. Koko koalition kokoonpanon on määrä varmistua tiistaiaamuna, kun koalitio allekirjoittaa yhteistyösopimuksen.

Liikaa tulkinnanvaraa

Vasemmistoliitto kertoo tiedotteessaan, puolueen valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö pitävät keskeisenä kysymyksenä käytännön mahdollisuuksia osallistua päätösten valmisteluun pormestariohjelman tulkinnanvaraisuuden vuoksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajien Milka Hanhelan ja Noora Tapion lähettämässä tiedotteessa todetaan, että vaikka pormestariohjelmaan lisättiin neuvotteluissa paljon puolueelle tärkeitä asioita, kokonaisuus jäi liian tulkinnanvaraiseksi ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamisen suhteen. Myös pormestariohjelman tavoitteet ja tiukka talouskuri ovat puolueen mukaan ristiriidassa keskenään.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kertoo olevansa sitoutunut edistämään tavoitteita, joita se oli neuvottelemassa pormestariohjelmaan: ilmastotavoitteita, lähiluonnon suojelua, hoito- ja hoivavelan purkamista, koulutuksen laadun parantamista ja yhdenvertaisuuteen panostamista.

Uudet lähtökohdat

Kokoomuksen neuvotteluryhmän edustaja Jouni Markkanen kertoi maanantai-iltana, että ryhmillä on vielä edessä kokouksia, joissa tiistain yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuuden lähtökohdat voivat vielä muuttua.

Markkasen mukaan maanantai-iltana oli edelleen muutamia avoimia kysymyksiä.

– Sen takia jätän vielä sen varauksen, että meiltä saattaa yöllä tulla viestiä, jos suunnitelmiin tuleekin muutoksia, Markkanen kommentoi.

Maanantaina kello 20.30 hän arvioi, että tiistaiaamun yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuus toteutuu.