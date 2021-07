Tampereen Kotitorin palvelu­neuvonta laajenee uusille asiakkaille – ”Toimintamalli on sellainen, mitä kannattaisi kehittää ja levittää muuallekin”

Maksuton neuvontapalvelu Kotitori palvelee pian ikäihmisten lisäksi vammaispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdetuen asiakkaita ja erityistä tukea tarvitsevia lapsiperheitä.

Neuvontapalvelu Kotitori palvelee verkossa, puhelimitse ja Tampereella Frenckellinaukiolla sijaitsevassa toimistossa. Kuva Frenckellin kiinteistöstä on otettu huhtikuussa 2017.

Aamulehti

Tampereella ja Orivedellä toimiva ikäihmisten maksuton neuvontapalvelu Kotitori laajentaa toimintaansa. Uusi sopimuskausi alkaa 1. syyskuuta, ja seuraavan vuoden alusta Kotitorin kautta neuvontaa ja ohjausta saavat myös vammaispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdetuen asiakkaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapsiperheet.

Reilut kymmenen vuotta toimineen Kotitorin palveluneuvonnan tarkoitus on muun muassa antaa tietoa saatavilla olevista palveluista ja etuuksista sekä auttaa pääsemään palveluiden piiriin.

Kotitorissa neuvontaa tarjotaan Tampereella asiakaspalvelupisteessä Frenckellinaukiolla, puhelimitse ja sähköisesti.

Tampere kilpailutti Kotitorin palvelun organisaattorin. Kilpailutuksen voitti tamperelaisen alustapalvelu Sociala oy:n, Tammenlehväkeskus oy:n ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n muodostama ryhmittymä. Aiemmin palvelusta vastasi Luona oy.

Tampere ja Orivesi ovat sopineet ryhmittymän kanssa kolmen vuoden sopimuskaudesta. Hankinnan arvo on vuodessa yhteensä 16 miljoonaa euroa. Sopimuksen optiona on, että palvelua voidaan laajentaa uusille alueille.

Mikä? Alustapalvelu Sociala oy Perustettu Tampereella vuonna 2018. Pääasiallinen toimiala järjestöt, yhdistykset ja säätiöt. Liikevaihto oli 532 000 euroa vuonna 2020, ja liiketoiminnan voitto 70 000 euroa. Yhtiö työllisti yhden kokoaikaisen työntekijän vuonna 2020. Toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho.

Järjestöt vastaavat palveluista

Syyskuusta lähtien Sociala vastaa Kotitorin verkkoalustan ylläpitämisestä sekä neuvonnan- ja ohjauspalvelun järjestämisestä ja palvelun tuottajien verkoston kokoamisesta. Varsinaisina palveluntuottajina ovat erilaiset sote-alan järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset.

Mukana erilaisia palveluja tuottamassa ovat esimerkiksi Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Koivupirtin säätiö, Mielen ry:n omistama Sunura oy, Amurin Teontupa ry ja Tampereen ylioppilaskunnan omistama Juvenes oy.

Vuonna 2018 aloittanut Sociala on seitsemän eri sote-järjestön yhdessä perustama alustapalvelun tarjoaja. Alustapalvelu tarkoittaa sitä, että yhtiö ei itse tuota palveluita, vaan rakentaa digitaalisen alustan, jonka avulla palvelut järjestetään ja tuodaan asiakkaiden saataville.

Socialan toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho sanoo, että yhtiö on perustettu alun perin tukemaan järjestötaustaista sote-palvelutuotantoa.

Asiakasomisteisuus vahvasti taustalla

Hauta-ahon mukaan Kotitorin järjestöpohjaisessa toimintamallissa merkittävää on, että monet mukana olevat kolmannen sektorin toimijat ovat palveluiden asiakkaiden itsensä omistamia. Järjestöt ovat pitkälti voittoa tavoittelemattomia.

– Näen, että sillä on merkitystä ihan yksittäisille asiakkaille, että siellä on tällaiset yhteiskuntavastuulliset toimijat tuottamassa palveluita, Hauta-aho sanoo.

Hän lisää, että myös järjestöille itselleen yhteisesti organisoitu alusta on tärkeä valtti.

– Me hoidamme teknologiaa ja neuvottelemme kaupungin kanssa, mutta pääroolissa ovat palveluntuottajat eli järjestöt, joilla ei ehkä yksin olisi mahdollisuutta lähteä tällaiseen mukaan.

Hauta-aho muistuttaa, että neuvontaa ja ohjausta antava Tampereen Kotitori on Suomessa ainutlaatuinen palvelu, joka voisi toimia myös sote-uudistuksissa luoduille hyvinvointialueille mallina siitä, miten asioita voidaan järjestää.

– Toimintamalli on sellainen, mitä kannattaisi kehittää ja levittää muuallekin. Meidän mielestä on tietysti hienoa, että nyt tässä on laajasti järjestöt edustettuina, Hauta-aho sanoo.