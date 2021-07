Main ContentPlaceholder

Tampere | Pirkanmaa avautuu

Yli vuoden suljettuna ollut hotelli aukeaa Tampereella – hotellit lakaisevat koronakriisin tomut kynnykseltään: Osa on niin täynnä, ettei väliin mahdu kuin yhtenä viikonpäivänä

Tampereen Holiday Inn avaa ovensa 15 kuukauden sulkutilan jälkeen. Osa Tampereen hotelleista on jo lähes täyteen varattu koko heinäkuuksi. Kysyimme, missä on tilaa viime tingan lomailijoille ja mikä viikonpäivä on varaajalle paras.

Perjantaina 2. heinäkuuta Holiday Innin vastaanoton vuoropäällikkö Linda Nurminen (vas.) ja vastaanottovirkailija Sini Koivunen käynnistivät ja testasivat hotellin järjestelmiä maanantaita varten. Osa työntekijöistä on ollut lomautettuna ja osa on päässyt ylläpitämään ammattitaitoaan esimerkiksi Scandicin muissa hotelleissa vuoden aikana.

Aamulehti Tampereen Rautatienkadulla sijaitseva Holiday Inn avaa maanantaina ovensa viimeisenä Scandicin hotellina Tampereella. Se joutui sulkemaan koronapandemian tyrehdyttäessä asiakasvirrat huhtikuussa 2020. Hotellin sulkemisesta tulee maanantaina tasan 15 kuukautta.