Tampere

Tampereen ”Itkumuurilla” istuvat huumeriippuvaiset kertovat rankasta arjestaan, tunteistaan ja kaupungin päihdekulttuurista – ”Meillä ei ole muuta paikkaa”

Aamulehti tapasi päihderiippuvaisia miehiä ja naisia kiviportailla Tampereen Pakkahuoneenaukiolla. Tässä jutussa he kertovat, millaista on huumeongelmaisen karu arki Tampereella. – Olemme aika kiinteä nippu ja aika lähellä toisiamme, sanoo 60-vuotias mies. Juttu on julkaistu alun perin 4.10.2020.

60-vuotias mies (vas.) on saanut korvaushoitolääkkeensä huumeklinikalta ja tullut sen jälkeen Tampereen Pakkahuoneenaukion kiviportaille tapaamaan tuttuja, kuten hänellä on tapana tehdä kahdesti viikossa. Hän ja juttuseurana ollut 40-vuotias mies kaipaavat kumpikin perhettään.

Aamulehti Portailla istuu, seisoo ja huojuu parikymmentä miestä ja naista. Useimmilla on kädessään oluttölkki. Kaikilla on mukanaan reppu tai kassi, jonka he pitävät hellittämättä lähellään. Joidenkin silmät vähän verestävät, joidenkin kasvot ovat paljosta ulkoilmasta ahavoituneet, joidenkin ulkomuoto ei herätä huomiota. Osa on lähes selvin päin, osa aika sekaisin.