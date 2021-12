Main ContentPlaceholder

Tampere

Lempääläläinen opettaja Marjo Tavast haki apua huumeriippuvaiselle pojalleen, mutta sitten alkoivat vaikeudet ja loputon pompottelu – Nyt hän sanoo suorat sanat Tampereen huumehoidosta

Pallottelua työntekijältä toiselle, päättymätöntä hoidon tarpeen arviointia, epäselvyyttä ja vastausta vaille jääviä kysymyksiä… Marjo Tavastin kokoama seikkaperäinen muistio osoittaa, kuinka vaikea hänen poikansa on ollut saada hoitoa vakaviin päihde- ja mielenterveysongelmiinsa Tampereella. Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) kertoo yllättyneensä huumehoidon saaman kritiikin määrästä. Hänen mukaansa kritiikki on osin aiheellista. Juttu on julkaistu alun perin 23.2.2020.

Marjo Tavast on joutunut käyttämään paljon aikaa yrittäessään saada pojalleen huumehoitoa Tampereella. Hän on lähettänyt lukuisia sähköposteja, soittanut kymmeniä puheluja ja pyytänyt useasti lisätietoja yrittäessään selvittää, kuka päättää hänen poikansa hoidosta ja miten huumekuntoutukseen voi päästä. Usein hän on saanut ristiriitaisia vastauksia tai ei vastausta lainkaan.

Aamulehti On kaksi termiä, joita lempääläläinen äiti Marjo Tavast ei kestä enää kuulla. Ne ovat matalan kynnyksen palvelu ja hoidon tarpeen arviointi. Tavast on yrittänyt sinnikkäästi hakea apua huumeriippuvaiselle pojalleen Tampereen kaupungilta. Hänen kokemuksensa mukaan matalan kynnyksen palvelu tarkoittaa Tampereen huumehoidossa sitä, että hoitoon päästessään pääsee tyhjän päälle.