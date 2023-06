Pörssisähkön hinta on yllättävän korkealla – Aamulehti selvitti, miksi hinta nyt heittelehtii

Aamulehti

Pörssisähkön hinta on yllättävän korkealla tällä hetkellä, vaikka voisi ajatella, että hellesäällä hinta pysyisi maltillisella tasolla. Maanantaina 19. kesäkuuta pörssisähkön hinta oli kovimmillaan aamuyhdeksältä, jolloin hinta kävi yli 16 sentissä kilowattitunnilta.

Selvitimme, johtuuko korkealle pompannut hinta ihmisten kotona puhaltavista tuulettimista vai onko taustalla jokin muu syy.

Miksi pörssisähkön hinta on nyt kova Fingridin markkinakehitysasiantuntija Juha Hiekkala?

”Jos nostaisin yhden tekijän, niin tuulituotanto on tällä hetkellä puolet normaalista keskimääräisestä tuulituotannosta Suomessa. Tuuliset päivät ovat tietysti eri asia. Ruotsissa on myös ydinvoimahuolto, mutta se nyt on sellaista, mikä kuuluu asiaan. Aurinkotuotanto on puolestaan suhteellisesti kasvanut ja kasvaa hurjaa vauhtia Suomessa, mutta se on vielä vasta yksi kymmenesosa tuulituotannon kapasiteetista.”

Olkiluoto on tällä hetkellä toiminnassa. Auttaako se laskemaan sähkön hintaa?

”Auttaa, mutta joka tapauksessa iso kuva on se, että olemme siirtyneet ajanjaksolle, jossa välillä sähkön hinta on huomattavan alhainen ja välillä taas nousee. Puhutaan siis siitä, että sähkön hinnasta on tullut paljon volatiilimpi kuin aiemmin. Perinteisesti on ollut kivihiilellä ja maakaasulla toimivia voimalaitoksia puskureina, ja ne ovat varmistaneet sen, että sähkön hinta ei tipu tai nouse niin paljon.”

”Iso kuva on tällä hetkellä kuitenkin paljon parempi kuin vuosi sitten. Keski-Euroopassa kaasuvarastot ovat täynnä. Seuraava talvi ollaan kohtaamassa paljon luottavaisempina kuin vuosi sitten. Totta kai Euroopassa on sota, joka on arvaamaton riskitekijä, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä.”