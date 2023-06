Tamperelaisen Tamturbon osakeanti jäi tavoitteesta – Yhtiön taustalta löytyvä venäläisoligarkki haitannut rahoituksen hankkimista

Tamturbo kertoo tiedotteessa osakeannin menneen ”erittäin hyvin”, vaikka se jäi tavoitteesta yli miljoona euroa.

Aamulehti

Tamperelaisen Tamturbon osakeanti ei yltänyt yhtiön asettamaan tavoitteeseen. Öljyttömiä paineilmakompressoreita kehittävä ja valmistava teknologiayhtiö ei onnistunut hankkimaan tavoittelemaansa vähintään 4,5 miljoonan euron rahoitusta, vaan jäi 3,35 miljoonaan euroon.

Tamturbo keräsi rahaa tuotannon kasvattamista varten. Tiedotteen mukaan sen ”liiketoiminta on jatkanut erittäin voimakkaan kasvun polulla” tänä vuonna ja se on saanut yhtiön historian suurimpia tilauksia.

Antiin osallistui Tamturbon tiedotteen mukaan 800 merkintäoikeudellista osakasta ja lähes 400 osakasta ilman merkintäoikeutta. Merkintäoikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta ostaa lisäosakkeita ennen muita sijoittajia niin, että sijoittajan sama omistusosuus säilyy yhtiössä.

Tamturbo kuitenkin kertoo tiedotteessa osakeannin menneen ”erittäin hyvin”. Silti osakeannin perustietoasiakirjassa mainitaan, että yhtiö saattaa tarvita vuoden aikana lisää rahoitusta, jos osakeannilla ei kerätä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovaroja. Anti päättyi 7. kesäkuuta.

Taustalla venäläisomistaja

Vuonna 2017 Tamturbo keräsi osakeannissa vajaat viisi miljoonaa euroa. Yhtiön myynti kasvoi vuonna 2019, jolloin se sai asiakkaikseen useita kansainvälisesti suuria yrityksiä.

Tamturbo suunnitteli listautuvansa Helsingin pörssin First North -listalle vuonna 2020. Anti ylimerkittiin, mutta listautuminen peruttiin, sillä vuodesta 2018 yhteistyötä Tamturbon kanssa tehnyt Sulzer osti neljäsosan osakkeista. Kaupan ehtona oli, että Tamturbo ei listaa osakkeitaan.

Yhtiöllä on ollut vaikeuksia kerätä rahoitusta Sulzerin Venäjä-kytkösten takia. Sulzerin määräysvaltaa käyttävä omistaja on venäläinen oligarkki Viktor Vekselberg. Hän on Yhdysvaltojen pakotelistalla. Vekselbergin omaisuuden on arvioitu olevan noin 6,7 miljardia dollaria eli noin 6,2 miljardia euroa.

Vielä vuonna 2017 venäläisoligarkki omisti sveitsiläisen Sulzerin osakkeista kaksi kolmasosaa. Kun Vekselberg päätyi vuonna 2019 Yhdysvaltojen pakotelistalle, Sulzer suojautui pakotteilta ja osti takaisin omia osakkeitaan niin, että Vekselbergin omistus painui hieman alle 50 prosenttiin.

Oligarkin pakotteita kiristettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Forbesin mukaan Vekselbergin yhdysvaltainen sekä sveitsiläinen tili on jäädytetty ja hänen luksusveneensä takavarikoitu.