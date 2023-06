Jos ensireaktio korkotason nousuun ja asuntomarkkinan hiljenemiseen on säikähdys, se on inhimillistä. Pään puskeminen pensaaseen ei kuitenkaan kannata, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Henriikka Korte.

Aamulehti

Uusien taloyhtiöiden vastikkeet voivat jopa kymmenkertaistua. Taloyhtiö ei saa lainaa, vaikka tarvitsisi sitä välttämättömiin remontteihin. Asunnon omistaja pelkää vastikkeiden nousua niin paljon, ettei uskalla lukea päivitettyjä vastikelaskelmia ennen yhtiökokouspäivää.

Muun muassa tällaisia tarinoita mediasta on luettu viime kuukausina. Jos ensireaktio korkotason nousuun ja asuntomarkkinan hiljenemiseen on säikähdys, se on inhimillistä. Pään puskeminen pensaaseen ei kuitenkaan kannata. Ongelmat eivät sillä katoa.

Sen sijaan karut ääriesimerkit todistavat, että nyt jos koskaan kannattaa olla oman taloyhtiön asioista kiinnostunut.

Yhtiömuotoinen asuminen koskettaa isoa osaa suomalaisista. Asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa 90 000. Meistä 2,7 miljoonaa asuu taloyhtiössä.

Esimerkiksi kerrostalossa asuminen on monella tavalla vaivatonta. Helppouteen ei kuitenkaan kannata tuudittautua liiaksi, jos asunnon omistaa itse.

Oman talon asioista kannattaa ottaa selvää erityisesti nyt, kun korkotaso on noussut ja inflaatio kallistanut asumista.

Taloyhtiöissä eletään juuri nyt yhtiökokousten vilkkainta aikaa. Kiinteistöliiton mukaan valtaosalla asunto-osakeyhtiöistä tilikausi on kalenterivuosi. Koska yhtiökokous on pidettävä puolen vuoden sisällä tilikauden päättymisestä, viimeisimmätkin kalenterivuoden syklissä elävistä taloyhtiöt kokoontuvat lähipäivinä yhtiökokoukseen.

Osa osakkaista on kuitenkin hälyttävän vähän kiinnostunut oman taloyhtiönsä asioista. Kun OP-ryhmä kysyi toukokuussa asumisesta, vastaajista 69 prosenttia kertoi osallistuneensa asunto-osakeyhtiönsä yhtiökokoukseen. Loppujenkin kannattaisi.

Yhtiökokous käyttää taloyhtiössä ylintä päätäntävaltaa. Yhtiökokouksessa osakkaat päättävät esimerkiksi isoista remonteista – tai siitä, että korjaukset jätetään talossa tekemättä. Jos kokoukseen ei osallistu, on automaattisesti sivussa päätöksenteosta.

27 prosenttia ei osannut sanoa, miten asunto-osakeyhtiössä on varauduttu korkojen nousuun. 34 prosenttia vastasi, ettei omassa asunto-osakeyhtiössä ole käsitelty taloyhtiölainaan liittyvää korkoriskiä. OP-ryhmän kyselyyn vastanneista 883 vastaajaa omisti asunnon asunto-osakeyhtiössä.

Taloyhtiölainasta on vastuussa koko taloyhtiö eli osakkaat. Jos riskit toteutuvat ja osakas ei selviä taloyhtiölainaa lyhentävistä rahoitusvastikkeistaan, viime kädessä maksajana ovat kaikki osakkaat. Taloyhtiö voi joutua ottamaan osakkeen hallintaansa. Silloin ongelma on koko taloyhtiön yhteinen.

Jos on itse maksanut osuutensa yhtiölainasta, voi kuvitella olevansa kuivilla. Yhtiölainasta ovat kuitenkin vastuussa kaikki osakkaat. Sillä ei ole merkitystä, asuuko talossa itse vai onko vuokrannut omistamansa asunnon.

Jos yhtiökokoukseen osallistuminen ei houkuttele kaikkia, vielä vaikeampaa monissa taloissa on hallituksen kasaaminen. Vapaaehtoisia ei välttämättä ole.

Tilanne toivottavasti muuttuu. Isännöintiliitto arvioi, että isännöinnin merkitys kasvaa entisestään, kun rakennuskanta vanhenee ja peruskorjaustarve kasvaa. Yhtä lailla voi arvioida, että taloyhtiöiden osakkaita edustavassa hallituksissa tehdään nyt ja jatkossa yhä tärkeämpää työtä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.